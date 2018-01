Lazio | Tare ha trovato il sostituto di Strakosha

Lazio - emergenza gialli : ecco chi deve stare attento : Allarme cartellini in casa Lazio. A Stefan Radu e Lucas Leiva, due titolarissimi di Inzaghi, basterà un solo cartellino per essere squalificati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, entrambi sono giunti a quota 4 ammonizioni: alla prossima dovranno restare fermi per un turno. In difesa la Lazio si sente coperta: un'eventuale assenza del romeno potrebbe essere facilmente ...

Referendum trivelLazioni. La Consulta : "I cittadini vadano a votare" : "La discussione non è sulla politica energetica del governo, ma su quella ventina di piattaforme, sul termine delle concessioni". Dopo le polemiche esplose in seno al partito, con diversi esponenti ...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Lazio - scossa M 2.2 a Cittareale (1 gennaio 2018 - ore 12.45) : Terremoto Oggi, ultime scosse INGV del 1 gennaio 2018: Lazio, scossa di M 2.2, vicino Cittareale, in provincia di Rieti. Dati e aggiornamenti in tempo reale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 12:45:00 GMT)

Lazio - Tare : 'de Vrij? Stiamo parlando - a breve ci sarà la decisione' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lazio, Igli Tare ha parlato a Premium Sport : 'Siamo a Milano per fare i tre punti e chiudere al meglio un anno meraviglioso. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, continuare a fare risultati importanti'. SU DE VRIJ - Un commento, poi, ...

Calciomercato Lazio - Tare fa un punto sul futuro di De Vrij : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Lazio – La Lazio chiuderà il 2017 e il girone d’andata a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti hanno l’occasione di accorciare sia sui nerazzurri che sulla Roma, visto che i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 con il Sassuolo. Nel pre-partita, il ds dei capitolini, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto sul futuro di De Vrij, in scadenza di contratto a ...

Scudetto - corsa a due Napoli-Juve? No - anche Inter - Roma e Lazio possono lottare fino alla fine : Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, Juventus e Napoli sono in grande forma, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri reduce dal successo nello scontro Scudetto contro la Roma, qualche difficoltà in più per il Napoli che non ha particolarmente entusiasmato contro la Sampdoria. La squadra di Sarri continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio, si avvicina la 19^ giornata e le ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic? Gli auguro di diventare più forte di Pogba' : ROMA - 'La priorità è tornare a vincere, perché in casa in campionato è troppo che non lo si fa. Domani abbiamo una buona opportunità, dovremo essere determinati. Il Crotone si giocherà la sua partita'...

Calciomercato Lazio - attenta Atalanta : biancocelesti pronti a tentare l’assalto per un tuo giocatore! : Calciomercato Lazio – La Lazio dopo il pareggio con l’Atalanta si appresta ad affrontare il Crotone nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelsti contano di tornare a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime. In casa Lazio intanto si comincia a pensare all’imminente mercato di gennaio. Il ds dei capitolini, Igli Tare, potrebbe regalare a Inzaghi un nuovo centrocampista che possa far ...

Lazio - de Vrij sul filo : Tare in missione? : Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha fatto di tutto per ottenere un rinnovo reale, non fittizio, non in vista di una futura cessione. Vorrebbe trattenerlo, ma Stefan ha ...

Tutti pazzi di Milinkovic-Savic - la Lazio prende posizione : Tare e Peruzzi allo scoperto sul futuro del serbo : Sergej Milinkovic-Savic sta vivendo la stagione della consacrazione con la Lazio. In ogni gara giocata dal club biancoceleste, negli stadi d’Italia e d’Europa, sono presenti a turno numerosi osservatori di squadre italiane ed estere. Nel match giocato dai capitolini con l’Atalanta è stato il turno di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Il centrocampista serbo, infatti, è il sogno proibito del club bianconero ma ...

Biglietti Lazio-Steaua Bucarest - Europa League (22 febbraio) : come acquistare i tickets per il ritorno dei sedicesimi di finale : Tra le gare di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, che si disputeranno giovedì 22 febbraio, c’è l’incontro tra Lazio e Steaua Bucarest, in programma alle ore 19.00 allo stadio Olimpico di Roma. Nella città capitolina sapremo chi avanzerà allo step successivo degli ottavi di finale. La squadra romena ha chiuso al secondo posto il Gruppo G alla spalle dei cechi del Plzen, buttando via il primo posto nell’ultima sfida, persa ...

Aiutare i bimbi stranieri rimasti soli : come si diventa tutore volontario nel Lazio : “Insomma, il tutore volontario è quello che s’accolla gl’impicci” (sbriga le incombenze, ndr) chiosa a un certo punto del corso di formazione sui tutori volontari di minori abbandonati, il collega romano due file più indietro della mia. Momento di silenzio e poi risata: sì, anche questo farà il tutore volontario di minori stranieri rimasti soli. Ma non solo. Perché ci sarà pure tutta la parte di dialogo e supervisione di ...

Calciomercato Lazio - a gennaio Tare potrebbe pescare in casa Milan : i nomi sul taccuino : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dal largo successo ottenuto in Coppa Italia contro il Cittadella che è valso il passaggio ai quarti di finale. I biancocelesti ora dovranno preparare la difficile trasferta di Bergamo, con la sfida con l’Atalanta in programma domenica alle 20.45. Intanto il ds dei capitolini, Igli Tare, si sta già muovendo sul mercato. L’intenzione per gennaio è quella di rinforzare il reparto difensivo. ...

CircoLazione : il percorso giusto da seguire per sfruttare al meglio i benefici drenanti delle terme : Del resto lo dice anche la scienza, tra la fine di ottobre e i primi di gennaio si ingrassa. Da uno studio della Cornell University pubblicato sul New England Journal of Medicine , emerge che per ...