Laura Pausini torna con un nuovo album di inediti | ecco cosa succederà tra poco

Laura Pausini sarà giudice a X Factor Spagna : Nuovo impegno televisivo per Laura Pausini che prossimamente sarà giudice ad X Factor Spagna! Un nuovo album, un tour mondiale e un nuovo programma televisivo. Si preannuncia un 2018 denso di impegni per Laura Pausini, l’artista italiana più conosciuta ed ascoltata al mondo. Laura Pausini giudice a X Factor Spagna ¡Felicidades al #TeamPausini por ser el ganador de #LaVozMexico! @LauraPausini @tenorluisadrian https://t.co/ZT8eLGj6CJ ...

Settori e prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : al via la prevendita generale su TicketOne : Sono stati comunicati i Settori e i prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma, nel 2018 per un doppio concerto-evento che anticiperà la tournée mondiale, in programma per il 21 e per il 22 luglio. Al via oggi, giovedì 21 dicembre, la prevendita generale su TicketOne.it dopo la pre-sale esclusiva anticipata riservata agli iscritti al Fan Club ufficiale di Laura Pausini. Oltre ai biglietti di posto semplice, saranno ...

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : date concerti - prezzi e biglietti : Laura Pausini ha annunciato due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma in luglio 2018. Quindi partirà per un tour mondiale durante tutta la prossima estate. Ecco di seguito date, info su prezzi e dove acquistare i biglietti. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo con due concerti È un Natale pieno di regali per i fan di Laura Pausini. L’artista di Solarolo infatti ha prima ...

Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma fino a 350 euro : settori e prevendite su TicketOne : I Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma sono stati comunicati dall’organizzatore del doppio concerto-evento in programma per il 21 e il 22 luglio 2018. I posti al Circo Massimo di Roma saranno tutti numerati e a sedere. I biglietti per le due anteprime dep tour mondiale di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 11.00 di giovedì 21 dicembre (online e via ...

Laura Pausini nuovo album 2018 : novità e rumors sulla possibile data di uscita in Italia : Arriva una straordinaria notizia per i fan di Laura Pausini. L’artista Italiana infatti ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali nel 2018 con un nuovo album ed un tour mondiale che partirà con due date imperdibili al Circo Massimo di Roma. Scopriamo tutte le novità ed i rumors sulla possibile data di uscita del nuovo lavoro discografico della Pausini. Dopo il trionfo a La Vox Mexico, Laura Pausini torna con un nuovo album nel ...

Laura Pausini giudice a X Factor Spagna dopo la vittoria a La Voz México : Laura Pausini a X Factor Spagna dopo la vittoria a La Voz in Messico. Arriva subito il nuovo impegno televisivo per l'artista di Solarolo, che dimostra ancora una volta di divertirsi molto nel mettersi al servizio dei più giovani. A pochi giorni dalla vittoria a La Voz, Laura Pausini raccoglie quindi la nuova sfida accenttando di partecipare a Factor X in Spagna. Sarà una dei giudici del banco che in Italia corrisponde all'X Factor di Sky, ...

