L’app Google si aggiorna alla versione 7 18 | possibili risoluzioni di Quartz e donazione

Google soccorre Huawei P9 Lite per la memoria piena - spunta L'app Files Go : Un altro supporto per risolvere i problemi di memoria piena su Huawei P9 Lite viene offerto ai proprietari direttamente da Google, attraverso la nuova app proprietaria 'Google Files Go', che funziona un po' alla maniera di SD Maid (di cui vi abbiamo parlato qui), ma risultando del tutto gratuita, e per questo da molti preferita. Il tool avanzato prevede una suddivisione in due categorie specifiche, la prima proponente una serie di schede ...

L'app Google introduce il supporto agli audiolibri : Con un messaggio su Twitter, Google ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità per il suo motore di ricerca. Ecco come funziona

L'app Google si aggiorna : piccole novità per Google Assistant e nuove feature in arrivo : C'è un nuovo aggiornamento per l'applicazione Google, in roll out da qualche ora attraverso il Play Store, che porta il numero di versione 7.17 e alcune piccole nuove funzionalità già pronte all'uso.

Ecco il gioco Android in offerta a 0 - 10 euro su Google Play Store (sì - manca L'app) : Star Vikings Forever è il gioco Android in offerta a soli 0,10 euro su Play Store fino a martedì prossimo (sì, purtroppo l'app manca ancora)

La versione 7.16 delL'app Google nasconde nuove opportunità di personalizzazione : La versione 7.17 del'app Google, rilasciata la scorsa settimana, nasconde nel codice nuove opportunità di personalizzazione

Google rischia di rendere inutile L'app Cerberus : Pare che Google abbia chiesto a Cerberus di avvisare l'utente con una notifica che l'applicazione è in funzione. Scopriamo insieme perchè

Google Duo è L'app di Big G più apprezzata dagli utenti del Play Store : Google Duo raggiunge le 4,6 stelle di valutazione sul Play Store, risultando l'app di Google più apprezzata e quella con il punteggio più alto tra le più popolari app di comunicazione.

L'app UC Browser rimossa dal Google Play Store : La popolare applicazione UC Browser per Android è stata rimossa dal Google Play Store ma al momento non sono noti i motivi

L'applicazione Google Home si aggiorna con una nuova interfaccia e nuove funzioni : L'applicazione Google Home ha ricevuto un importante aggiornamento, con un nuovo look, più semplice da usare, e nuove funzioni.

Organizzate le vostre attività con L'app Calendar – Google Calendar - Reminder - ToDo - Widgets : Calendar - Google Calendar, Reminder, ToDo, Widgets è uno strumento per la gestione degli eventi che offre la possibilità di collegare e sincronizzare gli account Google.