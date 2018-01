L’aggiornamento di sicurezza di gennaio ha un bug per i Google Pixel

Nokia 2 riceve L’aggiornamento di sicurezza di dicembre : HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Nokia 2, il modello entry level del brand finlandese L'articolo Nokia 2 riceve l’aggiornamento di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Riparte L'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Italia : nuova patch sicurezza per i no brand : Finalmente è partito anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand un nuovo aggiornamento per la sicurezza. Mi riferisco alla patch del mese di novembre che pure era una grande assente sui due esemplari dei top di gamma non serigrafati ma di cui molti Italiani possono beneficiare a partire già da queste prime ore di oggi martedì 12 dicembre. Senz'altro una buona notizia per le ammiraglie nostrane. Nella giornata di sabato, era stata la ...

Galaxy S8 NO Brand disponibile L'aggiornamento di sicurezza ottobre 2017 : il firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy S8 No Brand contenente le patch di sicurezza di ottobre 2017.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è uscito un aggiornamento firmware.Galaxy S8 NO Brand: arriva il nuovo aggiornamento sicurezza ottobre 2017Più nello specifico il nuovo firmware ...

Nokia 3 riceve L'aggiornamento di sicurezza di dicembre : Il team di HMD Global ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento mensile di sicurezza di dicembre per il Nokia 3. Ecco tutti i dettagli

Samsung rilascia i dettagli delL'aggiornamento di sicurezza di dicembre : Samsung rilascia i dettagli delle patch di dicembre, con 66 CVE corrette: in arrivo nelle prossime settimane su diversi smartphone del produttore.

LG V30 riceve L'aggiornamento di sicurezza di novembre : Il team di LG ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento mensile di sicurezza per LG V30. Ecco quali sono le novità

Samsung Galaxy Note 8 : L'aggiornamento di sicurezza di novembre arriva in Europa : L'aggiornamento di sicurezza di novembre per il Samsung Galaxy Note 8 è già stato segnalato in Francia, Germania e Irlanda

Alcuni Google Pixel 2 e Pixel 2 XL non hanno ricevuto L'aggiornamento di sicurezza di novembre : Molti Google Pixel 2 e Pixel 2 XL non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento di sicurezza Android relativo al mese di novembre

Samsung Galaxy Note 5 riceve L'aggiornamento di sicurezza di novembre : L'update di sicurezza di novembre per il Samsung Galaxy Note 5 è sbarcato sui modelli dello smartphone commercializzati a Taiwan

Samsung Galaxy A5 (2017) e Sony Xperia XZ Premium ricevono L'aggiornamento di sicurezza di novembre : L'aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di novembre è sbarcato sui Samsung Galaxy A5 (2017) e Sony Xperia XZ Premium