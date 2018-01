La tempesta Eleanor sferza il Nord Europa | caos voli

Valanga in Val Venosta : morta una bimba - grave la madre tempesta Eleanor - caos voli : La disgrazia nella zona del passo Resia: la vittima è una turista tedesca di 11 anni. Faceva parte di una comitiva impegnata in un fuoripista. Condizioni meteo pessime

La tempesta Eleanor colpisce il Nord Europa - centinaia voli cancellati : Roma - voli cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della tempesta Eleanor . A Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per oggi, mentre per gli ...

La tempesta Eleanor mette ko il Nord Europa : cancellati centinaia di voli - forti disagi in Francia e Belgio : voli cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della tempesta Eleanor. Allo scalo di Schiphol, ad Amsterdam, sono stati cancellati 252 dei 1.200 voli programmati per oggi, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino ad un'ora. disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea.Dopo aver colpito l'Irlanda e la Gran Bretagna, la tempesta Eleanor ha virato su Francia, Belgio e Olanda causando un ...

La tempesta Eleanor mette la Francia ko : 1 morto e 15 feriti - 225.000 case senza elettricità [FOTO] : 1/6 ...

La tempesta Eleanor si abbatte sulla Francia : un morto - aeroporti in tilt : La tempesta Eleanor, dopo aver colpito la Gran Bretagna ha virato su Francia, Olanda e Belgio, causando la morte di una persona, forti disagi alla circolazione, soprattutto aerea e...

tempesta Eleanor - 1 morto e 15 feriti : PARIGI, 3 GEN - Sale a 15, di cui quattro gravi, il bilancio dei feriti in Francia a causa del passaggio della Tempesta Eleanor, mentre una donna è morta sulle piste da sci di Morillon, in Alta Savoia,...

Eleanor - la tempesta si abbatte anche sulla Germania : alberi sradicati a Colonia : Interventi dei vigili del fuoco a Colonia, in Germania, per liberare le strade dai tronchi L'articolo Eleanor, la tempesta si abbatte anche sulla Germania: alberi sradicati a Colonia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eleanor - la tempesta sferza il Regno Unito. Impressionanti immagini dal canale di Bristol : venti a 160 km orari e onde altissime : E’ arrivata dall’Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l’allerta maltempo dall’Irlanda del Nord fino all’Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade ...

tempesta Eleanor - allarme in tutto il Nord Europa : La Tempesta Eleanor, che sta colpendo tutto il Nord Europa, ha fatto la sua prima vittima. Si tratta di una 20enne francese, morta per la caduta di un albero in una località dell'Alta Savoia, mentre il bilancio provvisorio parla di oltre dieci feriti, quattro dei quali in gravi condizioni.La Tempesta EleanorLa Tempesta, che sta ora sferzando anche il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari, è arrivata dall'Oceano ...