La rabbia che scuote l’Iran ha radici profonde : Le manifestazioni non riguardano più solo il caro vita e i posti di lavoro. Sono proteste contro l’intero regime. Leggi

rabbia social contro il branco che ha aggredito Arturo : "Siete la rovina di Napoli" : Tutti con Arturo, e tutti contro il branco. Corre sui social la solidarietà nei confronti di Arturo, il ragazzo di 17 anni accoltellato mentre passeggiava lungo via Foria a Napoli, il pomeriggio del 18...

rabbia dei terremotati marchigiani : 'quelle casette difettose e sporche' : Il sindaco di Castelsantangelo ha annullato la consegna delle case: 'manca il collaudo finale, tutto rinviato a dopo capodanno' -

Bonucci verso il Manchester City. Esplode la rabbia del Milan : 'Ora basta' : Prima il Barcellona, ora il Manchester City di Pep Guardiola. Le grandi squadre d'Europa tentano Leonardo Bonucci, il colpo estivo più prestigioso del nuovo Milan cinese. Le sirene inglesi, motivate ...

Ricerca - la rabbia dei precari in presidio a Montecitorio : “Ho 41 anni - vorrei che il mio Paese mi desse il giusto riconoscimento” : Circa 100 Ricercatori precari (dei sindacati Flc Cgil, Fir Cisl e Rua Uil) hanno protestato a Roma davanti a Montecitorio, sotto la pioggia, per la piena applicazione della legge Madia (che prevede la stabilizzazione dei precari) e il rifinanziamento degli enti pubblici L'articolo Ricerca, la rabbia dei precari in presidio a Montecitorio: “Ho 41 anni, vorrei che il mio Paese mi desse il giusto riconoscimento” proviene da Il Fatto ...

Anche Enrico Letta è arrabbiato con Donnarumma : «Mi spiace dirlo ma fossi in Curva a San Siro, stasera Donnarumma lo fischierei» The post Anche Enrico Letta è arrabbiato con Donnarumma appeared first on Il Post.

Ridi con stile - ridi con rabbia - ridi anche di te Basta che ridi : Luigi Mascheroni La vita, per lo più, è pianto e sofferenza. Ecco perché, forse, si dice "morir dal ridere". Il meglio viene sempre alla fine. Eppure da qualche parte bisogna iniziare. Voi, da dove ...

La testata delle polemiche : esplode la rabbia della Lazio contro il Var : Nel posticipo del lunedì della 16esima giornata di serie A la Lazio perde l'occasione per avvicinarsi al quartetto di testa perdendo per 3-1 in casa col Torino. Ma sono forti le proteste dei ...

Bologna - rabbia Donadoni : il tecnico bacchetta la squadra : Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha commentato ai microfoni di ‘Premium Sport’ la sconfitta rimediata con il Milan rimproverando la sua squadra: “Abbiamo subito il secondo gol nel nostro momento migliorare, è stata un’ingenuità. Serviva quel pizzico di malizia che è mancata. Peccato perché abbiamo avuto le chance di vincerla sull’1-1, manca sempre qualcosina che faccia la differenza, come un controllo o un ...

Lize - rap tra le macerie di Accumoli. Perché quel video mi fa arrabbiare : Non capisco granché di musica, ancor meno di rap, non ho le capacità per valutare la bravura di un compositore o di un cantante e per questo ogni canzone che mi è entrata dentro ha sempre avuto qualcosa a che fare con il suo testo o con un ricordo emotivamente intenso a cui la associo. Ieri pomeriggio aspettavo l’autobus e, controllando distrattamente i nuovi post su Facebook, mi è capitata sotto gli occhi una canzone. Ho cliccato sul ...

Asia Nuccetelli / Foto hot con il fidanzato - scandalo sul web e rabbia social : 'Che schifo!' : Asia Nuccetelli dà scandalo: la Foto hot con il fidanzato Gianfranco Battistini solleva numerose polemiche ed i commenti furiosi del popolo della rete, ecco lo scatto "incriminato".(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 10:59:00 GMT)

La rabbia dei giovani musulmani che vivono in Italia infiamma i social network : E il mondo tace', si sfoga Sarah.H '#Trump ha aperto le danze, ed ora che tutti sentano il rumore degli spari in terra Santa.#Jerusalem #JerusalemThePalestinianCapital' . E ancora a seguire una foro ...

L'analisi Il ghigno rancoroso di una vecchia arrabbiata che odia e insulta. Il selfie fasullo dell'Italia : Nel mondo della politica, i primi a capire il fenomeno sono stati i grillini per la semplice ragione che essi ne sono " a un tempo " artefici e prodotto. La rabbia e l'insulto sono sì partiti dalle ...

Immigrato messicano assolto dell'omicidio di una giovane. Trump : "Ecco perché la gente è arrabbiata" : Un Immigrato messicano, Jose Ines Garcia Zarate (45 anni) è stato ritenuto colpevole non dell'assalto ma solo del possesso dell'arma, con cui ha sostenuto di aver sparato per errore...