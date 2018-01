La prossima Xbox nel 2019 per anticipare PlayStation5 ? Rumor

: Microsoft è già pronta per una console dopo #XboxOneX? - GameSoulBlog : Microsoft è già pronta per una console dopo #XboxOneX? - thexeon : La prossima Xbox arriverà nel 2019 per anticipare il lancio di PS5? - fabiosnk81 : RT @VG247it: La prossima Xbox arriverà nel 2019 per anticipare il lancio di PS5? - - VG247it : La prossima Xbox arriverà nel 2019 per anticipare il lancio di PS5? - - GamerNewsit : La prossima Xbox arriver? nel 2... -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) In queste ore sta letteralmente rimbalzando sulle testate internazionali più seguite e famose un’interessante indiscrezione. Questa è stata lanciata dallo Youtuber americano DreamcastGuy che afferma, in un video di 10 minuti circa, di aver ricevuto informazioni da una fonte interna sullaconsole targata. Microsoft, secondo sempre lo youtuber, starebbe già lavorando a questo nuovo prodotto con il nome in codice di “Two” proprio come per sottolineare che sarà una console diversa dall’attuale generazione. Ma il punto fondamentale sarebbe la data di commercializzazione prevista per ilossia a soltanto tre anni dalla One S e a due dalla One X. Questa mossa servirebbe al big di Redmond perdi un anno Sony con la sua PlayStation 5, nella speranza di ottenere in questo modo più successo, proprio come avvenuto con la36o ...