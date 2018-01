La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia | Douglas Costa-Mandzukic di alto livello

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby della Mole per volare in semifinale! Bianconeri favoriti con Higuain e Dybala : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby della Mole per volare in semifinale! Bianconeri favoriti con Higuain e Dybala : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a ...

Juventus - Pjaca vola in Germania : fatta per il prestito allo Schalke 04 : Juventus, Pjaca vola in Germania: fatta per il prestito allo Schalke 04 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pjaca vola IN Germania – Dybala, Higuain, Mandzukic, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi e Pjaca: per Massimiliano Allegri, possiamo dirlo, in attacco c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Quelle fatte dal tecnico toscano a ...

Calciomercato Juventus/ News - Paratici vola in Inghilterra per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Fabio Paratici è volato a Londra per cementare l'accordo con Emre Can che a giugno si libererà dal Liverpool a costo zero.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Cristante vola in Premier? Sarebbe un sogno (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante strizza l'occhio alla Premier League in un'intervista rilasciata stamane(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:30:00 GMT)

La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia : Genoa ko 2-0 : La Juventus di Allegri non stecca contro il Genoa e si guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno realizzato un gol per tempo: sul finire della prima frazione ci ha pensato Dybala a gonfiare la rete, a un quarto d'ora dal termina ci ha pensato l'altro argentino Gonzalo Higuain a chiudere la pratica. Nel finale giallo in area di rigore della Juventus: Maresca concede prima il rigore per una manata di ...

LIVE Juventus-Genoa - Coppa Italia in DIRETTA : bianconeri favoriti per volare ai quarti di finale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa , match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

LIVE Juventus-Genoa - Coppa Italia in DIRETTA : bianconeri favoriti per volare ai quarti di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico ma i rossoblu non si presenteranno già battuti a Torino e cercheranno di fare partita pari. Entrambe le formazioni stanno però già pensando al prossimo turno di campionato che culminerà con il big match Juventus-Roma in programma sabato sera e che potrebbe ...

Napoli-Juventus - le pagelle bianconere : Douglas Costa vola - Benatia è un muro : BUFFON - voto: 6,5 È serata da stringere forte i pugni. Lui li usa benissimo, a parte la prima volta un po' sbilenca su Hamsik. Decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Insigne. DE SCIGLIO - voto: 6 ...

Juventus-Barcellona 0-0 La Diretta Allegri con un successo vola agli ottavi : La Juventus ha la possibilità questa sera di riscattare la netta sconfitta del Camp Nou del 12 settembre scorso e raggiungere il Barcellona in testa alla classifica del Gruppo D con 10 punti; i ...

Calciomercato Juventus - Gimenez il prossimo ma è volata tra big : TORINO - Con Rugani e Caldara , entrambi classe 1994, la Juventus ha già una coppia di centrali difensivi da Nazionale per i prossimi 10 anni. Due centrali, però, sono pochi: se l'obiettivo di ogni ...

Serie A - la Juventus rischia : 2-1 al Benevento. Napoli fermato dal Chievo - vola la Roma : La Juventus batte la Cenerentola Benevento , ma che fatica. Il Napol i frena a Verona contro il Chievo (0-0) mentre la Roma non si ferma più e passa 4-2 sul campo della Fiorentina . La gara più ...

Juventus - Dybala ancora nervoso : stavolta volano i parastinchi : ROMA - Neppure la notte di Halloween ha scacciato la maledizione Champions di Paulo Dybala . L'argentino non è riuscito a sbloccarsi contro lo Sporting (siamo a 4 partite europee senza reti in questa ...

Volano Napoli - Juventus e Roma. Occhio alla sorpresa Lazio e alla nuova Inter : Volano Napoli, Juventus e Roma. Occhio alla sorpresa Lazio e alla nuova Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Volano Napoli, Juventus E ROMA- Una giornata senza particolari colpi di scena, almeno non in vetta alla classifica. La Juventus s’impone a San Siro, mandando un chiaro messaggio al Napoli: “Siamo ancora qui“. Il Napoli, dal ...