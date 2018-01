La Juventus fa suo il derby | 2-0 al Torino e semifinale contro l' Atalanta

La Juventus celebra i suoi portieri con le migliori parate fatte nel 2017 : Buffon, Szczesny, ma anche Neto. La Juventus ha deciso di celebrare i suoi portieri con una compilation dei loro migliori 'salvataggi'. Ecco la classifica dal 12 febbraio con la partita con il ...

Juventus - Allegri ritrova il suo Dybala 'Si è riaccesa la luce' : 'Il suo obiettivo dev'essere di diventare uno dei giocatori più forti del mondo assieme a Neymar fra tre anni, quando il suo percorso si sarà completato e Messi e Ronaldo saranno nella fase calante. ...

Arbitro Tagliavento - Juventus Roma / Video - da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... : Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Benitez bussa alla porta di Allegri per rinforzare il suo Newcastle : Calciomercato Juventus – Il Newcastle torna alla carica per Stefano Sturaro. Il centrocampista della Juventus gia’ la scorsa estate era entrato nel mirino del club allenato da Rafa Benitez, ma la richiesta di 20 milioni di sterline (22.5 milioni di euro) e’ sembrata eccessiva al club inglese. Il tecnico spagnolo, pero’, adesso vuole rinforzi per raggiungere il prima possibile la salvezza e l’italiano, che in ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Atalanta-Sassuolo - Roma-Torino e Juventus Genoa in diretta Rai e streaming - le info : Le tre partite, oltre ad essere trasmesse in diretta tv sulle varie reti di casa Rai, andranno in onda anche in diretta streaming collegandosi al sito Rai.Tv e all'app RaiReplay per dispositivi ...

Serie A - risultati 17^ giornata e classifica (17 dicembre). Juventus espugna Bologna ed è seconda - vittorie Crotone e Sassuolo : La Juventus surclassa il Bologna con un rotondo 3-0 e sale al secondo posto in classifica, distaccata di un punto dalla capolista Napoli. I bianconeri non hanno avuto particolari problemi allo Stadio Dall’Ara: a sbloccare il risultato ci ha pensato Pjanic al 27′ con una delle sue proverbiali punizione piazzata sotto l’incrocio dei pali alla destra di Mirante. Il raddoppio arriva al 36′ grazie a Mandzukic: passaggio ...

Serie A - la Juventus batte un colpo : che spettacolo in vetta! In zona salvezza zampata del Crotone - il Sassuolo sorprende la Samp : 1/30 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : la Juventus suona la nona - Brescia e Tavagnacco restano in scia : La Juventus continua la propria marcia in vetta alla classifica della Serie A femminile di Calcio: le bianconere hanno maramaldeggiato in casa del Ravenna vincendo a mani basse per 0-5, mantenendo così tre punti di margine sul Brescia, vittorioso per 4-1 nella sfida interna contro la Roma. A cinque lunghezze dalla capolista troviamo il Tavagnacco, capace di passare per 0-1 sul difficile campo del Valpolicella. Dietro queste tre squadre ormai ...

Juventus - Alex Sandro lascia a gennaio. Al suo posto un super rimpiazzo. Si parla di Emerson Palmieri... : Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. Riporta la Gazzetta dello Sport che c'è un grande movimento sulla fascia mancina e si parla della cessione immediata del super-titolare e dell'arrivo di un super rimpiazzo. La Juve punterebbe tutto su Emerson Palmieri, terzino ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : la Juventus punta a suonare la nona - Brescia per restare in scia : La prossima giornata della Serie A di Calcio femminile vive sulle prove di fuga della Juventus, che punta a centrare la nona vittoria consecutiva e rimanere a punteggio pieno in solitaria in vetta alla classifica del massimo campionato italiano. Proverà a sbarrare la strada alle bianconere il Ravenna Woman, al terz’ultimo posto in classifica con appena sei punti in otto gare. Il Brescia punta invece a tenere quantomeno invariate le ...

Caldara si prepara per la Juventus e rifila una frecciata Bonucci : “Io suo erede? Ecco cosa penso” : Per Mattia Caldara sono gli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta. A giugno il difensore si trasferirà alla Juventus e il difensore vuole farsi trovare pronto come dichiarato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “La mia strada è tracciata, ma adesso non ci penso. In questi mesi lavorerò per migliorarmi perché ho l’obiettivo di arrivare a Torino pronto. Per la mia carriera quella sarà una tappa ...

Calciomercato Juventus - Barzagli in scadenza : deciso il suo futuro : Andrea Barzagli, nonostante la carta identità segni 36 anni, continua ad aessere prezioso per la Juventus visto che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Il difensore bianconero inoltre è diventato un uomo spogliatoio, un senatore pronto ad aiutare i giovani e i nuovi arrivati ad addentrarsi nel mondo Juve. L’ex Wolfsburg ha il contratto in scadenza a giugno. Inizialmente si pensava che Barzagli si potesse ritirare ma ...

La Juventus rivuole il suo Dybala. La Joya e la solitudine del numero 10 : Era successo a Paul Pogba, ora è il momento di Paulo Dybala. Dopo un mese e mezzo ad altissimo livello, la Joya ha iniziato a smarrirsi, perdendo spunti, sprint e se stesso. E' la solitudine del ...

Juventus - “caos ragionato” : lo 007 Allegri è riuscito nel suo intento contro Spalletti : Chi gioca nella Juventus contro l’Inter? E chi lo sa… Allegri è riuscito nel suo intento, ha confuso le acque creando un caos totale, ma in realtà soltanto lui sa come scenderà in campo la sua squadra questa sera all’Allianz Stadium. Può succedere davvero di tutto, partendo dal modulo. Alcune linee di pensiero vogliono una Juve col 4-3-3, altre con il 4-2-3-1 vecchio stampo. Sugli interpretii poi la situazione non migliora. ...