La Cina continua a guidare i cambiamenti : Per lungo periodo il Paese è stato un esempio di economia industriale tradizionale basata sul lavoro a basso costo. Questo modello di crescita è tuttavia legato al passato. Il lavoro in Cina non è ...

Saipem continua a maCinare guadagni. Miglior titolo del FTSE Mib : (Teleborsa) - Ancora una seduta positiva per Saipem , che accelera nel pomeriggio portandosi in cima al FTSE Mib di Piazza Affari. Il colosso dei servizi per l'industria petrolifera sta viaggiando ...

Bitcoin - primo fondo comune europeo. Intanto il valore continua a maCinare record : Parla francese il primo fondo comune di investimento europeo in Bitcoin. A lanciarlo è Tobam che punta a offrire agli investitori qualificati e istituzionali che desiderano aumentare la propria ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Questa sera il recupero. Civitanova per avviCinare Perugia in testa - Ravenna vuole continuare a sognare : Questa sera si disputerà il recupero della seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Un mese fa il match tra Civitanova e Ravenna era infatti stato rinviato a causa del malore di un tifoso sugli spalti dell’Eurosuole Forum poco prima dell’inizio della partita. Le due squadre tornano così in campo dopo l’ultimo turno che ha regalato due successi pesanti: Civitanova è riuscita a espugnare ...

BOSTON CONTINUA MARCIA - HARDEN TRASCina HOUSTON : Solo quattro le gare Nba disputate nella notte. CONTINUA la MARCIA solitaria di BOSTON, sempre più padrona della Eastern Conference e alla 12esima vittoria di fila grazie al 95-94 su Toronto. Dopo ...

Basket - NBA 2017-2018 : Boston e Houston continuano a vincere. George trasCina OKC : Sono quattro le partite disputate nella notte NBA. Dodicesima vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che superano 95-94 i Toronto Raptors. Anche senza Kyrie Irving, ancora fuori per l’involontaria gomitata ricevuta dal compagno Aron Baynes, la squadra di Brad Stevens non conosce il termine sconfitta e prosegue nella sua marcia inarrestabile in testa alla Eastern Conference. Contro i canadesi sono stati decisivi i 21 punti di Al Horford ...

Alessandra - ballerina napoletana morta trasCinata dall'auto dell'ex. Ma su Facebook continua a fare da modella. Il papà : 'Chiudete quella ... : J'accuse di Vincenzo Madonna, papà di Alessandra, la ragazza travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato, attualmente ai domiciliari, circa due mesi fa a Mugnano. Il genitore è intervenuto nel ...