Juventus-Torino | FORMAZIONI e DIRETTA

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby caldissimo allo Stadium! Formazioni ufficiali : out Higuain - c’è Dybala : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...

Formazioni ufficiali Juventus-Torino : fuori Higuain! : Formazioni ufficiali Juventus-Torino – Il derby della Mole tra Juventus e Torino chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà l’Atalanta in semifinale, che nella serata di ieri ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli dalla competizione. Allegri dovrà fare a meno ancora di Buffon, Cuadrado e De Sciglio. A centrocampo torna Pjanic, mentre in attacco fiducia al ritrovato Dybala. Scelte ...

Juventus-Torino - diretta tv e streaming : come vedere il derby di Coppa Italia : Juventus e Torino si giocano questa sera l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Una sfida secca che rende il derby della Mole ancora più avvincente: chi vince passa il turno e si giocherà la...

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby caldissimo allo Stadium! In palio la semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Ricordiamo che anche lo slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, dovesse essere senza telecronaca ma così non è stato.