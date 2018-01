Juventus | che errore con Pjaca | la situazione e la scelta sbagliata sul croato

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Juventus-Torino - a tutto derby : cinque cose che forse non sapete : 1 di 6 Successiva TORINO - Cosa c'è meglio di un derby per iniziare il nuovo anno? Il quarto di Coppa Italia tra Juventus e Torino accende il capoluogo piemontese per il primo match del 2018. Domani ...

Calciomercato Juventus - Conte : 'Chiellini al Chelsea? Finirà la carriera a Torino' : LONDRA (INGHILTERRA) - Giorgio Chiellini è entrato da ieri negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe libero di accordarsi con altri club per un trasferimento a giugno. Negli ultimi giorni è ...

Juventus-Torino - Allegri : “Poco turnover - teniamo alla Coppa Italia. Dybala? Può giocare anche…” : Juventus-Torino, Allegri: “Poco turnover, teniamo alla Coppa Italia. Dybala? Può giocare anche…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Torino, Allegri- Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia di domani contro il Torino. Un derby da prima fascia. Il tecnico bianconero non abbassa la ...

Juventus - Allegri : 'Dybala giocherà contro il Torino' : TORINO - 'Il derby è una partita a sé. Alle loro assenze non pensiamo, noi vogliamo vincere per centrare un obiettivo. Ci saranno dei cambiamenti di formazione, ma non molti' . Sono le prime parole di ...

Tottenham - Pochettino avverte Allegri : 'Sono piemontese ma con la Juventus sarà battaglia' : Higuain? Insieme ad Aguero e a Kane sono i migliori del mondo". E su Buffon, che a fine stagione saluterà la Juventus: "L'ho sempre ammirato e mi è dispiaciuto che l'assenza dell'Italia in Russia gli ...

Calciomercato Juventus/ News - Pjaca a Gelsenkirchen per avere lo sconto su Howedes (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Pjaca in prestito allo Schalke 04 per ottenere uno sconto sul riscatto di Howedes(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Chiellini : 'Ecco la differenza tra Inter e Juventus. Adesso soffrono perché...' : Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus. 'La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le ...

Milan Tafazzi - Napoli babà - Juventus sempre là : ma la vera notizia del 2017 è che abbiamo un campionato divertente : È finito il girone d’andata, è finito pure il 2017. Il bluff di Roma e Inter si è forse definitivamente sgonfiato, ma davanti resta il testa a testa tra Napoli e Juve, la corsa per l’Europa promette di essere accesa fino in fondo e nella lotta per la salvezza ci sono sette squadre coinvolte per due posti (uno è già assegnato al Benevento). Insomma, pare che abbiamo ancora un campionato: è questa la bella notizia di Capodanno, e pure la speranza ...

Juventus - duello con l’Arsenal per David Luiz : il Chelsea fissa il prezzo : Juventus, duello con l’Arsenal per David Luiz: il Chelsea fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, duello CON L’ARSENAL PER David Luiz – La Juventus in cerca di un nuovo difensore. L’arrivo di Benedikt Howedes non sembra aver colmato la partenza di Bonucci, con il tedesco che non ha trovato la giusta continuità dal ...

Juventus - Allegri si coccola Dybala : che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic : Al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Verona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Dybala è importante che sia tornato al goal, dopo il primo ha incominciato a giocare meglio perchè sapeva anche lui che era un periodo complicato. La condizione psicologica è tutto nel calcio. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al ...

Verona-Juventus 1-3 : doppio Dybala - a segno anche Matuidi e Caceres : L'ultima partita del 2017 ci restituisce il vero Paulo Dybala, che firma il 3-1 con cui la Juve vince a Verona. Dopo l'immediato gol di Matuidi, i bianconeri si rilassano fino al gran gol dell'ex ...

Serie A Udinese - Oddo fa cinquina : "Non è facile neanche per la Juventus" : Così Massimo Oddo : 'Le vittorie creano tante aspettative, ti aspettano al varco, bisogna alzare l'attenzione e si alza anche quella degli avversari - spiega l'allenatore a Sky Sport - Oggi abbiamo ...

LIVE Verona - Juventus : Allegri bacchetta Dybala - stampa e tifosi Video : Serie A, posticipo serale Hellas Verona-#Juventus. Una partita da non sbagliare per i bianconeri [Video]. Verona-Juve: le probabili formazioni ufficiali Mister Allegri dovra' far a meno di alcuni giocatori infortunati: Buffon, De Sciglio, Pjanic [Video] e Cuadrado. Un'assenza, quella del colombiano, che apre le porte al ritorno in campo da titolare del numero 10 bianconero, Paul Dybala. Allegri, nella consueta conferenza stampa di presentazione ...