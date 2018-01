Juventus-Atalanta | Semifinali Coppa Italia 2018 | quando si giocano? Le date e gli orari

Coppa Italia 2018 - tabellone fino alla Finale. Le due semifinali : Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di calcio. Siamo arrivati alle due semifinali che si disputeranno con match di andata e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Appuntamento al 31 gennaio e al 28 febbraio per i quattro atti, quattro partite davvero imperdibili e appassionanti per tutti gli ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus e Atalanta hanno deciso il futuro di Orsolini : soluzione a sorpresa! : Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma girato in prestito biennale in estate alla’Atalanta che ha voluto a tutti costi il giocatore tanto da battere la concorrenza di altre squadre di Serie A. In questa prima parte di stagione, però, l’ex Ascoli ha trovato pochissimo spazio nello ...

Coppa Italia 2018 : si chiudono i quarti di finale con Napoli-Atalanta e Juventus-Torino su Rai 1 : Napoli-Atalanta E’ la Coppa Italia ad inaugurare il 2018 di calcio con gli ultimi quarti di finale in programma, che vedono impegnate le prime due della classe, Napoli e Juventus, alle prese rispettivamente con Atalanta e Torino. Ecco dove e quando seguire le partite. Coppa Italia in tv: le partite della settimana I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con Napoli-Atalanta e domani sera con Juventus-Torino. Entrambe le ...

Calciomercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

Calciomercato Juventus - Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno : Calciomercato Juventus, Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, Spinazzola – La Juventus continua la sua marcia in campionato, a caccia del Napoli capolista. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà a Verona contro i gialloblu di Fabio Pecchia. Ma allo scoccare del nuovo anno, si ...

Coppa Italia : Juventus-Genoa in campo - Torino e Atalanta ai quarti : ROMA Oggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Torino e Atalanta si sono qualificate ai quarti di finale, è in corso la partita tra la Juventus e il Genoa allo Stadium. Juventus-Genoa 0-0 ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Atalanta-Sassuolo - Roma-Torino e Juventus Genoa in diretta Rai e streaming - le info : Le tre partite, oltre ad essere trasmesse in diretta tv sulle varie reti di casa Rai, andranno in onda anche in diretta streaming collegandosi al sito Rai.Tv e all'app RaiReplay per dispositivi ...

Calciomercato Juventus - Paratici scatenato : allo stadio per Atalanta-Lazio - ecco tutti gli “osservati speciali” : Calciomercato Juventus – Il ds della Juventus Fabio Paratici, ieri sera è stato pizzicato dalle telecamere sugli spalti per seguire la gara tra Atalanta e Lazio. Erano davvero tanti i calciatori nel mirino dei bianconeri che sono scesi in campo ieri, alcuni hanno giocato gare degne di nota. In primis, tra i calciatori seguiti dalla Juventus, ci sono ovviamente i due già bianconeri Caldara e Spinazzola, che dalla prossima annata si uniranno ...

Calciomercato Juventus - Paratici in tribuna per Atalanta-Lazio : l’osservato speciale risponde in modo clamoroso : Calciomercato Juventus – Si sta giocando una gara interessante valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Lazio che si stanno affrontando in modo fantastico con tanti gol ed emozioni. In tribuna presente Fabio Paratici, l’osservato speciale è Milinkovic-Savic che ha già risposto in modo clamoroso con una doppietta. Il serbo rappresenta sicuramente il pezzo pregiato della squadra biancoceleste e ha già ...

Calciomercato Juventus - Orsolini via dall'Atalanta a gennaio? Verona in pole : TORINO - Tra la via Emilia e l'Est, Riccardo Orsolini potrebbe trovare una nuova casa a gennaio. Almeno per qualche mese. E' una soluzione, anche se ancora non v'è certezza in quanto la Juventus deve ...

Calciomercato Juventus - il Valencia sfida Genoa e Atalanta per Sturaro : la situazione : Calciomercato Juventus – Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio è sicuramente Stefano Sturaro. Il centrocampista classe 1993 rispetto alla passata stagione sta trovando molto meno spazio, visto gli arrivi in estate di Matuidi e Bentancur. Allegri, nelle poche volte che lo ha schierato in campo, lo ha utilizzato nel ruolo di terzino destro, soprattutto in Champions League quando De Sciglio è rimasto ai box per ...

Arbitri Serie A : Napoli-Juventus a Orsato - Torino-Atalanta a Tagliavento : TORINO - Sarà Daniele Orsato a dirigere la sfida tra Napoli e Juventus , big match della 15ª giornata di Serie A . in programma domani sera (20.45) al San Paolo . Paolo Tagliavento dirigerà ...

Serie A - Inter-Atalanta 2-0 : doppietta Icardi - Spalletti a +2 dalla Juventus : MILANO - Un weekend favorevole non solo per Napoli e Roma. L' Inter di Spalletti approfitta della sconfitta della Juventus in casa della Sampdoria e imponendosi 2-0 a Milano contro l' Atalanta vola in ...

L’Inter adesso è una grande squadra : “contro sorpasso” alla Juventus - Atalanta battuta dal killer Icardi! : 1/15 LaPresse/Spada ...