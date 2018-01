Juve-Toro muta | sciopero giornalisti Rai Sport

CM Scommesse : Arsenal-Chelsea - la prima di Montella e il derby Juve-Toro : I primi sono i migliori o i peggiori del mondo a seconda di come gira. Non so perchè ma sono convinto che contro Conte girerà al massimo. E quando Lacazette e Sanchez vanno forte li scelgo ...

Coppa Italia - Juve-Toro : avanti i bianconeri nelle quote : ROMA - Juventus lanciata verso la semifinale di Coppa Italia: i bianconeri giocano da grandi favoriti nel quarto di finale in calendario domani, nel quale sfideranno un Torino un po' imballato e ...

Molinaro : 'A casa della Juve per il riscatto Toro' : TORINO - Il Toro del 2016 aveva chiuso l'anno contro il Genoa. Con una vittoria, firmata Andrea Belotti. Il Toro del 2017 chiude l'anno contro il Genoa. Con un pareggio amaro. E guarda caso il grande ...

Toro - Belotti ha cominciato il lavoro di recupero. Ma Niang è favorito per la Juve : TORINO - Belotti ha ricominciato nel lavoro di recupero, dopo l'infortunio di metà settimana: trauma distorsivo al ginocchio destro, già lesionato a ottobre. Stavolta, gli esami hanno escluso lesioni. ...

In tv : Milan-Inter e Juve-Toro di Coppa Italia su Mediaset per italiani all'estero - Calcio : ...sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all'app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming ...

Juve ai quarti con il Toro : Sara' derby ai quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus, infatti, ha superato in casa il Genoa per 2-0 e il prossimo 3 gennaio sfidera' all'Allianz Stadium il Torino che in precedenza aveva ...

Roma - Di Francesco : 'Vincere col Toro per trovare la spinta contro la Juve. Su Schick avete troppa fretta' : Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal tecnico Di Francesco alla viglia dell'ottavo di finale di coppa Italia col Torino Cosa dirà la Coppa Italia sullo scontro diretto con la Juventus? Vedremo, il nostro pensiero adesso è la ...

Coppa Italia - un derby tira l'altro? Il 3 gennaio potrebbe toccare a Juve-Toro : Sta per iniziare l'ultimo round degli ottavi di finale di Coppa Italia, turno iniziato lo scorso 12 dicembre e destinato a concludersi mercoledì 20, con 4 gare da giocarsi nei prossimi due giorni. A ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Bologna Juventus : Torosidis sfida... Quote - le ultime novità live (17a giornata Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Bologna Juventus: Quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A). Trasferta insidiosa per i bianconeri di Allegri, che voleranno al Dall’Ara(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 13:57:00 GMT)

Giovinco : 'Toronto come la Juve! Io e Altidore faremmo gol anche in Italia - sul mio futuro...' : Il 10 dei canadesi ne parla a la Gazzetta dello Sport: 'La favorita è Seattle: è la campione in carica, dunque la squadra da battere. E hanno più qualità rispetto a dodici mesi fa. Per esempio, Clint ...

Giovinco mai senza la Juve : “A Toronto guardiano i video dei bianconeri…” : Per la seconda volta consecutiva i Toronto Raptors di Sebastian Giovinco hanno conquistato la finale nel campionato di Mls facendo il record di punti (69). L’ex attaccante della Juventus avrà l’opportunità d rifarsi dopo la sconfitta della passata stagione proprio contro i Seattle: “Due finali consecutive significa aver lavorato bene. Ma se oggi non vinceremo sarà stato inutile. La favorita è Seattle: sono i campioni in carica – ha ...