Juve | c' è anche il Real Madrid sul giovanissimo Torres

Juventus-Torino - Allegri : “Poco turnover - teniamo alla Coppa Italia. Dybala? Può giocare anche…” : Juventus-Torino, Allegri: “Poco turnover, teniamo alla Coppa Italia. Dybala? Può giocare anche…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Torino, Allegri- Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia di domani contro il Torino. Un derby da prima fascia. Il tecnico bianconero non abbassa la ...

Verona-Juventus 1-3 : doppio Dybala - a segno anche Matuidi e Caceres : L'ultima partita del 2017 ci restituisce il vero Paulo Dybala, che firma il 3-1 con cui la Juve vince a Verona. Dopo l'immediato gol di Matuidi, i bianconeri si rilassano fino al gran gol dell'ex ...

Udinese - Oddo : "Cinque vittorie di fila non le fa neanche la Juve" : Momento magico per l'Udinese di Oddo. Quinta vittoria di fila su sei partite disputate, meno di un gol subito a partita, una sola sconfitta con il Napoli alla prima partita della sua gestione: 'Cinque ...

Serie A Udinese - Oddo fa cinquina : "Non è facile neanche per la Juventus" : Così Massimo Oddo : 'Le vittorie creano tante aspettative, ti aspettano al varco, bisogna alzare l'attenzione e si alza anche quella degli avversari - spiega l'allenatore a Sky Sport - Oggi abbiamo ...

Crotone-Napoli - proteste calabresi per due rigori non fischiati : commenti anche dei tifosi della Juve : rigori Crotone – Il Napoli si è laureato campione d’inverno, successo per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Crotone, decide una perla di Hamsik. Partita non entusiasmante per gli azzurri che però hanno conquistato tre punti preziosi, partita coraggiosa dei calabresi, la classifica fa paura ma la squadra può raggiungere la salvezza. Episodio dubbio nel finale, contatto tra Maggio e Ceccherini in area di ...

Juve e Inter piste fredde : un difensore verso il Manchester City : La scorsa estate sia l'Inter che la Juventus si erano Interessate a Inigo Martinez , difensore centrale classe 1991 della Real Sociedad . Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il difensore spagnolo è in procinto di passare al Manchester City di Pep Guardiola intenzionato a pagare la sua clausola rescissoria da 35 milioni.

Calciomercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

Manchester United - 67 milioni per Dybala. La Juve risponde a Mourinho : “Non scherzare…” : Manchester United, 67 milioni per Dybala. La Juve risponde a Mourinho: “Non scherzare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, 67 milioni PER DYBALA- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Indipendent“, il Manchester United sarebbe pronto ad inoltrare un’offerta da circa 67 milioni alla ...

Juve - no a 67 milioni per Dybala offerti dal Manchester United. "Scherzate? Serve di più" : Londra, 28 dicembre 2017 - "Ma state scherzando?" questa sarebbe stata, secondo The Indipendent, la risposta della Juventus all'offerta del Manchester United di 67 milioni per Paulo Dybala. I media ...

Juve - non solo United : anche il Bayern vuole Dybala! : Non solo il Manchester United su Paulo Dybala . Come scrive il Corriere dello Sport , anche il Bayern Monaco sta pensando al 10 della Juventus : dopo la delusione James Rodriguez , i bavaresi vogliono puntare sull'ex Palermo.

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...

Juventus-Torino - derby anche in Coppa Italia : tutte le info per acquistare i biglietti : Il programma dei quarti di Coppa Italia, che si disputano in gara unica, prevede diversi incontri interessanti. Tra questi, spiccano il derby di Milano e quello di Torino dove nessuna delle squadre che scenderanno in campo è disposta a fare sconti. In casa bianconera inizia già a crescere l’attesa in vista della stracittadina, in programma […] L'articolo Juventus-Torino, derby anche in Coppa Italia: tutte le info per acquistare i ...

Anche il Ranking Uefa certifica la crescita Juve : 4° posto vicino : TORINO - I numeri non sbagliano mai. Lo sostiene il celebre saggio del matematico Jordan Ellenberg, lo conferma - a modo suo - il ben più concreto Ranking Uefa. Che, al saldo dell'ultimo aggiornamento,...

Scudetto - corsa a due Napoli-Juve? No - anche Inter - Roma e Lazio possono lottare fino alla fine : Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, Juventus e Napoli sono in grande forma, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri reduce dal successo nello scontro Scudetto contro la Roma, qualche difficoltà in più per il Napoli che non ha particolarmente entusiasmato contro la Sampdoria. La squadra di Sarri continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio, si avvicina la 19^ giornata e le ...