Isaiah Thomas Video | esordio da favola con Cleveland | 17 punti e vittoria su Portland

NBA 2018 : Cleveland trova Isaiah Thomas e sorride - Spurs ok. Beli sconfitto : Solo cinque partite nella notte NBA 2018, che anche nel nuovo anno prosegue senza intoppi nella lunga stagione regolare per avvicinarsi mano a mano ai playoff. I Cleveland Cavaliers erano la squadra più in vista tra le dieci che sono scese in campo, complice anche l’attesissimo ritorno di Isaiah Thomas, all’esordio con la maglia dei Cavs. Come al solito, però, la voce grossa l’ha fatta LeBron James. 24 punti, 6 rimbalzi e 8 ...

NBA : niente Steph Curry a Natale contro Cleveland - Isaiah Thomas torna a gennaio? : Quest'anno però, siete fortunati perché il liberi tutti grazie a Sky Sport arriva prima. Non dovrete più aspettare le 20 e 30 per alzarvi da tavola e godervi il rematch delle Finals NBA, ma questa ...