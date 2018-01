iPhone X Come chiudere le app iOS 11

Apple - al via la sostituzione delle batterie iPhone a 29 euro : come richiederla Video : Dopo la bufera scagliatasi sulla Apple nei giorni scorsi, causata dal malcontento di schiere di consumatori infuriati, l'azienda ha deciso di anticipare l'avvio del programma di sostituzione delle batterie usurate su alcuni modelli di #iPhone. Per cercare di riportare il sereno e riguadagnare qualche punto in più a proprio favore, l'azienda capitanata da Tim Cook ha anche stabilito un drastico taglio dei prezzi [Video]. Da oggi 2 gennaio 2018, ...

Apple - parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro : come richiederla : Dopo il caos sui rallentamenti dei software dei vecchi iPhone senza comunicarlo in maniera chiara a chi li aveva comprati e dopo le scuse, è il momento dei rimborsi o delle agevolazioni.Da oggi 2 gennaio infatti parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro, indipendentemente dal fatto che la batteria superi il test diagnostico. Chi l'ha già cambiata a prezzo pieno invece potrà chiedere il rimborso alla Mela morsicata ...

Come bypassare il Passcode su iPhone - iPad ed iPod : Come bypassare il Passcode su iPhone, iPad ed iPod Tenorshare 4uKey è un tool facile per bypassare il Passcode su iPhone, iPad e iPod in pochi minuti. A prescindere che si tratti di una Passcode a 4 cifre, 6 cifre, un codice numerico personalizzato, oppure un codice alfanumerico, 4UKey è sempre in grado di rimuoverlo […]

Come capire se bisogna sostituire la batteria di un iPhone : Dopo l’ultimo scandalo che ha investito Apple, molti utenti stanno cercando di correre ai ripari. Il depotenziamento volontario dovuto al calo delle prestazioni della batteria potrebbe interessare molti degli smartphone con iOS a bordo in giro al momento. Ma Come capire se bisogna sostituire la batteria di un iPhone? Come potete immaginare non c’è nessun avvertimento che vi dica “hey amico, è il momento di cambiare la ...

Come formattare iPhone : A volte può capire di incontrare problemi con il nostro smartphone che non riusciamo proprio a risolvere. Se possedete un prodotto Apple, formattare l’iPhone potrebbe essere la soluzione giusta. Riportando il device alle condizioni di fabbrica infatti, azzeriamo ogni possibile modifica che può aver provocato malfunzionamenti. In questa guida vedremo Come resettare l’iPhone e riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Si tratta di una ...

Come fare Jailbreak iOS 11/11.1.2 su iPhone e iPad : In questa semplice guida vi spiegheremo Come effettuare il Jailbreak di iOS 11 e iOS 11.1.2 per iPhone e iPad. Si tratta di un Jailbreak di tipo semi-untethered, ovvero che una volta che il dispositivo verrà riavviato il Jailbreak dovrà essere riattivato. Il Jailbreak per iOS mancava da un bel po’, ma è stato reso disponibile da Ian Beefer del team Project Zero di Google. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere sulla procedura ...

iPhone - come scoprire se Apple ti sta fregando : Fine anno da dimenticare per il colosso statunitense Apple. C' è chi ama e chi odia la sua filosofia di immettere sul mercato prodotti di alta gamma puntando certo sulla qualità della sua tecnologia ma anche, se non soprattutto, su quella dell' ufficio marketing. Tra chi è appassionato dell' azienda

Come scaricare foto da iPhone sul computer : guida semplice in 5 passi per PC : Per tutti i nostri lettori che si stanno chiedendo Come scaricare foto dal loro iPhone sul computer, nello specifico un PC, ecco una breve ma utile guida soprattutto in questi giorni di festa in cui certamente ci saranno tante immagini e video a sovraccaricare la memoria dei dispositivi. L'operazione è abbastanza semplice e può essere effettuate in 5 passaggi principali. La trasmissione dei dati avverrà attraverso la Raccolta foto di Windows ...

Dopo Huawei P10 Lite il P11 Lite come iPhone X? Foto design finora impensabile : Gli attuali possessori di un Huawei P10 Lite di certo stanno pensando già al P11 Lite o comunque al successore del loro telefono che molto probabilmente otterrà pure un'altra denominazione ( forse Huawei P20 Lite). La parola d'ordine da parte del produttore cinese potrebbe essere in ogni caso "rivoluzione" soprattutto nel design dello smartphone di fascia media, come testimoniato dalle immagini mockup presenti in questo articolo, scovate su ...

OnePlus 5T - via la barra di navigazione a schermo : arriveranno le gesture - come su iPhone X : Nel 2017 è esplosa la moda degli smartphone borderless in 18:9 che, con ogni probabilità, nell'anno che verrà raggiungerà la sua massima espressione L'articolo OnePlus 5T, via la barra di navigazione a schermo: arriveranno le gesture, come su iPhone X è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Come Minare Criptovalute Come Bitcoin Su iPhone : Come Minare Bitcoin e altre Criptovalute su iPhone con MobileMiner. Come sfruttare il tuo iPhone per guadagnare con i Bitcoin e altre Criptovalute Minare Bitcoin con iPhone e MobileMiner Su YLU abbiamo già parlato in passato di Bitcoin e altre Criptovalute, che rappresentano il vero e proprio fenomeno del momento e che stanno attirando l’attenzione di sempre più […]

Lista emoticon WhatsApp di Natale : parole per emoji Babbo Natale - albero e stella cometa su iPhone e Android : Tutto quanto serve per condividere il Natale con un emoticon WhatsApp è qui: le emoji di Babbo Natale e Mamma Natale, di un albero di abete addobbato o no e di una stella (anche cometa) sono già all'interno all'applicazione, sia nella sua versione per iPhone che per smartphone Android. Eppure non tutti sanno come e dove scovarle, ecco perché riportiamo qui una semplice e pratica guida da tenere in considerazione nei prossimi giorni ...