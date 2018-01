iPhone | Apple sostituisce la batteria a 29 euro

iPhone - Apple sostituirà a prezzo scontato le batterie. “Chiediamo scusa a chi si è sentito deluso”. Costi - modelli e modalità : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. E per farsi perdonare ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia: cambiarla costerà 29 euro anziché 89. In una lettera pubblicata sul proprio sito, l’azienda di Cupertino ha fatto sapere che a partire da gennaio e per tutto il 2018, Apple darà il via alla campagna di sostituzione delle ...

Apple - parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro : come richiederla : Dopo il caos sui rallentamenti dei software dei vecchi iPhone senza comunicarlo in maniera chiara a chi li aveva comprati e dopo le scuse, è il momento dei rimborsi o delle agevolazioni.Da oggi 2 gennaio infatti parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro, indipendentemente dal fatto che la batteria superi il test diagnostico. Chi l'ha già cambiata a prezzo pieno invece potrà chiedere il rimborso alla Mela morsicata ...

Apple sostituirà le batterie dei vecchi iPhone per 29 euro. Il procedimento da seguire per ottenere il cambio : Dopo l'ammissione e le scuse per il rallentamento degli iPhone, il gruppo Apple corre ai ripari per placare le polemiche: da oggi, 2 gennaio, sarà possibile sostituire la batteria degli smartphone pagando solo 29 euro. Un forte sconto, rispetto agli 89 euro previsti da listino. I possessori di iPhone 6 e versioni successive potranno usufruire dell'offerta, ma l'azienda si preserva la possibilità di negare lo sconto nel momento in ...

Apple e gli iPhone rallentati : ecco lo studente 17enne che l'ha scoperto : Come molti di voi sapranno, Apple si è già scusata per quanto riguarda la vicenda dei vecchi iPhone rallentati senza avvisare nessuno. Le scuse sono arrivate sia tramite comunicato stampa, sia tramite la sostituzione delle batterie consumate o datate su tutti gli smartphone fuori garanzia al prezzo fisso di 29 euro, con uno sconto di 60€....Continua a leggere

'Caso batteria' - i 2 errori del call center Apple che mandano fuori strada i proprietari di iPhone : ... il programma di sostituzione delle batterie più vecchie (che sarebbero 'responsabili' della riduzione delle prestazioni degli smartphone) è 'valido in tutto il mondo fino a dicembre 2018' e non '...

Apple iPhone è il prodotto tecnologico più venduto del 2017 : Nel 2017 è stato l'Apple iPhone il prodotto tecnologico più venduto, capace di stracciare la concorrenza. Ecco la classifica dei primi 5 L'articolo Apple iPhone è il prodotto tecnologico più venduto del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

iPhone lenti - sconto su sostituzione batteria : sono le scuse di Apple : Apple prova a risollevare la propria immagine pubblicando una lettera di scuse ai propri clienti dopo essere stata costretta ad ammettere di aver rallentato i vecchi iPhone per preservarne la durata della batteria. “C’è stato un fraintendimento e sappiamo che alcuni di voi ritengono che Apple vi abbia deluso. Ci scusiamo” ha scritto Cupertino in un messaggio comparso sul sito ufficiale dell’azienda. I fan della Mela di mezzo mondo che ...

iPhone lenti - Apple si scusa : "Mai fatto nulla per accorciare la vita dei nostri dispositivi" : Lettera aperta di Cupertino ai clienti per mettere fine alle polemiche delle scorse settimane sulla "obsolescenza programmata"