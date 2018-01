Intervista – Jeffrey Jey | «Vi racconto i segreti dietro il successo degli Eiffel65 e la

: RT @LaFossettaDiH: Harry ha fatto una intervista per Smallzy e vi GIURO CHE NON VORREI PENSARE MALE MA.. Inte: "Verdure e piselli come cont… - IWantToHugHazza : RT @LaFossettaDiH: Harry ha fatto una intervista per Smallzy e vi GIURO CHE NON VORREI PENSARE MALE MA.. Inte: "Verdure e piselli come cont… - larry28_is_real : RT @LaFossettaDiH: Harry ha fatto una intervista per Smallzy e vi GIURO CHE NON VORREI PENSARE MALE MA.. Inte: "Verdure e piselli come cont… - sigisbaldo : RT @lavoroculturale: #InvernoCulturale | Il design della conoscenza. @sigisbaldo ha intervistato @jaytiesse - upgonews : ?? Abbiamo parlato con Stefano Takacs, Responsabile Network Engineering di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hed… - 1Denise00 : RT @LaFossettaDiH: Harry ha fatto una intervista per Smallzy e vi GIURO CHE NON VORREI PENSARE MALE MA.. Inte: "Verdure e piselli come cont… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Come nasce una Hit? Gli ingredienti essenziali sono essenzialmente pochi metti un’emozione universale, la radio accesa, un motivo orecchiabile ma originale e diverso dal solito ed ecco gli ingredienti giusti che, se mescolati come in una ricetta fatta di note e beat possono restituire canzoni indimenticabili. A conoscere bene questa alchimia èJey il cantautore, compositore e musicista italiano leaderche alla fine’90 con il brano “Blue” ha conquistato le classifiche di mezzo globo, brano che ancora oggi, dati alla mano, resta un grande classico della musica dance tutto da ballare. Oggiha intrapreso una nuova carriera da solista con il singolo “Sabbia” esplorando sonorità ibride che abbracciano le ritmiche tipiche del mondo latino arricchendole di suoni del mondo pop elettronico che contraddistingue l’artista da ...