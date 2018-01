Inter | Pastore-Psg verso l' addio Ma Spalletti vota Mkhitaryan

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

Pastore - l'Inter ha la carta vincente : qualcosa si muove Video : Nelle ultime uscite l'#Inter di Luciano Spalletti è rimasta prigioniera di un gioco prevedibile che non decolla. La cosa che più preoccupa il tecnico di Certaldo sono i gol che non arrivano. Un solo gol nelle ultime quattro uscite, un dato davvero preoccupante da quando anche Mauro Icardi [Video] non riesce più a trovare la porta. Il gioco dell'Inter passa spesso dai piedi di Antonio Candreva, esterno offensivo che fa troppi cross sbagliati. Per ...

Calciomercato Inter - zero euro da Suning ma Pastore è fattibile : tutto dipende dall’argentino : Calciomercato Inter – Il mese di dicembre è stato da dimenticare per l’Inter. Una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato visto che con il Pordenone in Coppa Italia il successo è arrivo solo dopo i calci di rigore. Spalletti e la dirigenza hanno individuato che il problema risiede nella zona centrale del campo, specie sulla trequarti visto che Joao Mario e Brozovic non convincono il tecnico di Certaldo. Il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus… : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Inter - Spalletti chiede rinforzi : il PSG libera Pastore? : Inter, Spalletti chiede rinforzi: il PSG libera Pastore? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Spalletti chiede rinforzi – Momento delicato in casa nerazzurra con la squadra di Luciano Spalletti che è reduce da tre sconfitte e un pareggio, che sono costate anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Milan. DIFENSORE E CENTROCAMPISTA Una svolta ...

Calciomercato Inter/ News - da Pastore a Mkhitaryan : il punto dopo il vertice ad Appiano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Calciomercato Inter : Deulofeu - Aleix Vidal - Pastore e Mkhitaryan - gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter sta vivendo un momento veramente negativo, gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla sorprendente eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. Per questo motivo l’intenzione è quella di rinforzare la squadra per gennaio, nessun grande investimento ma comunque trattative che possono considerarsi importanti. Continuano i contatti con il ...

Inter - summit Spalletti-Sabatini - ecco la richiesta. Pastore o Deulofeu : il punto : summit E RICHIESTA DI SPALLETTI - Oggi il responsabile dell'area sport di Suning era presente ad Appiano Gentile e ha avuto un lungo colloquio faccia a faccia con l'allenatore di Certaldo. Si è ...

Inter - corsa a tre per il nuovo acquisto : Pastore - Ramires o Mkhitaryan? : Inter, corsa a tre per il nuovo acquisto: Pastore, Ramires o Mkhitaryan? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, corsa A TRE PER IL nuovo acquisto – La sconfitta contro il Milan nel derby di ieri ha consegnato l’eliminazione all’Inter dalla Coppa Italia. Per i nerazzurri momento nerissimo, comprese le due sconfitte in campionato. OBIETTIVO ...

Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Inter : Ausilio - Pastore? Ora è prematuro : MILANO, 27 DIC - "Pastore? La sua qualità non si discute ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con ...