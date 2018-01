Inter | offerta per bloccare un talento italiano

Inter - arriva la clamorosa offerta a De Vrij per strapparlo a Juve e Barcellona Video : L'#Inter è una delle squadre che ci si attende essere tra le più attive nella prossima sessione di calciomercato. Le tre sconfitte consecutive, contro l'Udinese e il Sassuolo in campionato, e contro il Milan in Coppa Italia hanno messo in evidenza [Video] alcuni limiti ancora presenti all'Interno della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Uno dei reparti che necessita di rinforzi è sicuramente quello arretrato visto che ci sono i ...

Calciomercato Juventus/ News - Alex Sandro : l’Interessante offerta dello United (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:08:00 GMT)

Ufficiale - c'è l'offerta e l'Inter vuole portare il giocatore a Milano Video : Quella che era solo una voce di mercato si sta concretizzando. I nerazzurri hanno fatto una vera e propria proposta economica per Barella del Cagliari, mediano giovanissimo che ha stregato l'#Inter e non solo in questa stagione. Il ragazzo potrebbe andare a rinfoltire il centrocampo milanese, ma per vederlo con la maglia nerazzurra addosso i tifosi dovranno con ogni probabilita' pazientare sino a giugno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky ...

L'Inter lancia i bond e la domanda supera di due volte l'offerta : L'Inter sorride. Non lo fa per l'imbattibilità che la contraddistingue in questa prima parte di campionato e neanche per il primo posto in classifica, ma per l'emissione del bond da parte di Inter ...

Inter - il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4 - 875% : la domanda doppia l’offerta : Ufficiale il lancio da parte del club nerazzurro di un bond da 300 milioni: tasso d'Interesse al 4,875% L'articolo Inter, il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4,875%: la domanda doppia l’offerta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dall'Inghilterra : sorprendente offerta di Mourinho per il top player dell'Inter Video : In casa #Inter non c'è grandissima soddisfazione per il pareggio ottenuto ieri sera contro la Juventus [Video], nel derby d'Italia, per 0-0. Nonostante i nerazzurri, infatti, siano rimasti davanti ai bianconeri in classifica 40 punti contro 38, al tecnico Luciano Spalletti non è piaciuto molto l'atteggiamento avuto, che è sembrato molto simile a quello avuto nello scontro diretto contro il Napoli, allo stadio San Paolo anche lì finì 0-0. La ...

Inter - arriva l'offerta di Mourinho : proposto un clamoroso scambio : In casa Inter c'è grande entusiasmo e si pensa, in questo momento, solo al campionato dopo il primo posto raggiunto settimana scorsa con la schiacciante vittoria sul Chievo Verona per 5-0 (mattatore di giornata Ivan Perisic, autore di una tripletta) e la contemporanea sconfitta del Napoli, in casa, contro la Juventus. Sabato c'è Juventus-Inter e la sfida è già decisiva per il proseguo della stagione. Un successo dei nerazzurri, infatti, ...

Inter stregata da un altro francese : Sabatini prepara l'offerta Video : L'#Inter continua spedita in campionato, agguantando il primato contro il Chievo, [Video] ma sabato sera sara' ospite allo Juventus Stadium, dove in caso di vittoria potrebbe esserci la prima mini-fuga. Dopo di che la dirigenza può concentrarsi sul calciomercato di gennaio. Ricordiamo che la sessione estiva si è conclusa con l'arrivo di Yann Karamoh, giovane attaccante francese di 19 anni. Anche in questa sessione, il mercato potrebbe essere ...

Jankto - è derby tra Inter e Milan : doppia offerta : Secondo il Corriere dello Sport , il Milan vuole provare a prendere Jakub Jankto a gennaio. Obiettivo da tempo, il centrocampista che sta sbocciando all'Udinese piace a Mirabelli. Per Tuttosport invece è derby aperto perché l'...

Inter - pronta l'offerta per Barella : L'Inter punta forte su Barella. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, piacerebbe molto alla dirigenza nerazzurra, pronta a farsi avanti, in maniera importante, per battere la concorrenza (...