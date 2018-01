INTECS chiude senza comunicare licenziamenti ai 65 lavoratori : L'Aquila - Caos totale da parte di INTECS nella comunicazione ai lavoratori del recesso del rapporto di lavoro! E così anche nella fase di chiusura del sito dell'Aquila e licenziamento di tutti i 65 ricercatori la INTECS è riuscita a dare il peggio di sé!, i lavoratori , non avendo ricevuto la lettera di licenziamento, si sono doverosamente recati sul posto di lavoro dove però hanno trovato sbarrata e accuratamente ...

Chiude il laboratorio INTECS e con esso finisce la storia dell'Italtel/Siemens di L'Aquila : L'Aquila - Oggi presso la provincia si è chiusa definitivamente la vicenda Intecs e più complessivamente dell'ex Italtel/Siemens, visto che il laboratorio di Ricerca e Sviluppo era l'ultimo baluardo del Polo Elettronico Aquilano Oggi, ingiustamente, 65 ricercatori perdono il posto di lavoro e si aggiungono a tutti quelli che la Intecs ha licenziato in questi anni. Per far capire solo alcune delle applicazioni pratiche ...