Incidente in via degli Acquaioli | donna incastrata nelle lamiere

Incidente in A21 - l’unico superstite : “Ho lasciato il tir in tempo”. Autostrada ancora chiusa - preoccupa il cavalcavia : “Eravamo in movimento, sono stato tamponato e ho lasciato il tir in tempo“, ha raccontato agli inquirenti l’unico superstite dell’Incidente avvenuto lungo l’Autostrada A21 in provincia di Brescia, a Montirone, tra i caselli di Brescia sud e Manerbio e nel quale sono morte sei persone, tra cui due bambini. Si tratta di un autista di Bolzano: era lui al volante della cisterna carica di benzina che ha preso fuoco e ha scatenato ...

Incidente con i fuochi pirotecnici - ustioni al volto per Lucas Viatri : MONTEVIDEO (Uruguay) - Un finale di anno amaro, o meglio brutto, per Lucas Viatri . L'attaccante argentino, che ora milita nel Peñarol , è rimasto gravemente ferito al volto dopo l'esplosione ...

Gualdo Tadino - Incidente in viale don Bosco : giovane trasferito a Perugia Scontro tra due auto alle prime ore del 25 dicembre : Gualdo Tadino incidente stradale in viale Don Bosco. A rimanere gravemente ferito un ventenne, M. R. che, con il suo mezzo, è andato a sbattere contro un'altra auto, il cui conducente è uscito illeso. ...

Incidente ferroviario in Spagna - feriti : MADRID, 22, DIC - Un Incidente ferroviario nella stazione di Alcala de Henares vicino a Madrid ha provocato 45 feriti, due dei quali gravi. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza spagnoli. Il treno ...

Incidente ferroviario Washington : ecco come poteva essere facilmente evitato il deragliamento del treno che è piombato sull’autostrada : Il Senatore Chuck Schumer ha criticato il Dipartimento dei Trasporti per non aver “fatto abbastanza pressione” per la piena realizzazione di una tecnologia chiamata Positive Train Control (PTC), che secondo lui avrebbe evitato il deragliamento di Amtrak. Il treno di Amtrak che ha deragliato e ha ucciso almeno tre persone stando a quel che si dice viaggiava a 80 miglia orarie su un tratto in cui il limite era di 30 miglia orarie. Il Positive ...

Seattle. Incidente ferroviario con morti e feriti : passeggeri rimasti intrappolati : Sono al momento 6 i morti conseguenza del disastro ferroviario nei pressi di Seattle negli Stati Uniti d’America. Lo rendono noto le autorità. Si trattava del viaggio inaugurale del convoglio sulla tratta Portland-Seattle. Nel punto in cui il treno è deragliato,…Continua a leggere →