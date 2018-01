: Incidente A21, ecco il video della Polizia di Stato del gravissimo crash sulla A21 del 2 gennaio 2018. Nel... - polizia2013 : Incidente A21, ecco il video della Polizia di Stato del gravissimo crash sulla A21 del 2 gennaio 2018. Nel... - rep_milano : Incidente sulla A21, la stradale di Brescia: "Il camionista era distratto". Identificate due delle vittime - antoflex2015 : RT @catirafaella: Traduzione dal grillico all’italiano: anche l’incidente sulla A21 è #colpadelPD. Vette altissime. - rafliberali : RT @catirafaella: Traduzione dal grillico all’italiano: anche l’incidente sulla A21 è #colpadelPD. Vette altissime. - 51fini : RT @MBgt65: @51fini @matteorenzi Finché qualche santo nn farà capire che la PROFESSIONALITÀ VA PAGATA IN OGNI SEGMENTO LAVORATIVO saranno s… -

Una distrazione.Sarebbe questa la causa dell'di ieri sull'A21, tra Brescia e Manerbio, in cui hanno perso la vita 6 persone, tra cui due bambini. "Una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna".Così ha riferito il comandante della Polstrada di Brescia, Barbara Barra. "Tutti i veicoli erano in fase di rallentamento anche perché le cose erano segnalate. Purtroppo il mezzo pesante non è riuscito a interrompere la propria corsa". Identificato tra le vittime soltanto il.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)