Incendio a Val della Torre | il fuoco minaccia le case

I pompieri salvano dei cavalli da un Incendio. "Volete ringraziarci? Aiutate il nostro amico malato di tumore". Il crowdfounding fa 80mila sterline : "Come possiamo ringraziarvi?", hanno chiesto ai vigili del fuoco di Liverpool le circa 4000 persone che nella serata di Capodanno avrebbero dovuto assistere a uno show di cavalli all'Echo Arena nel cui parcheggio un incendio ha distrutto circa 1600 automobili. "Aiutate il nostro amico che sta combattendo contro il cancro", hanno risposto i pompieri, che hanno salvato tutti i presenti compresi gli animali, il cuore dello spettacolo.Così in ...

California - arrivano le fiamme. Lo stalliere eroe sfida l’Incendio per liberare i cavalli : Le immagini che arrivano dalla California parlano di una situazione disastrosa. Le fiamme stanno divorando ettari di boschi, campi e non risparmiano le zone abitate. Decine di migliaia di persone sono state costrette a spostarsi dalle loro case minacciate dalle fiamme. Una persona è morta in uno dei sei giganteschi incendi che hanno colpito la regione, alimentati dal vento: la vittima è una donna di 70 anni morta mentre cercava di mettersi in ...

Valchiusella - arrestato per tentato Incendio boschivo : I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per tentato incendio boschivo. Alle 21.30 circa dell'8 dicembre due cittadini hanno segnalato ai carabinieri un ...

Principio d'Incendio al capannone del CarnevalMarlia : Principio d'incendio nel capannone dove vengono allestiti i carri allegorici del CarnevalMarlia. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco allo stabile di via Cortinella a Marlia ...

Chiesto il pedaggio autostradale anche ai mezzi antIncendio : polemiche in Valsusa : Se anche i mezzi antincendio che si stavano dirigendo in tutta fretta verso la Val di Susa per spegnere gli incendi si sono visti costretti a pagare il pedaggio in autostrada, forse c'è qualcosa che non va. ...

Valeria Marini ustione alla mano dopo un Incendio in casa : Valeria Marini è stata ospite a “Domenica In”, e insieme a Cristina Parodi ha parlato della sua vita privata e professionale. Il primo particolare che balza all’occhio, però, è una fasciatura ad una mano per un’incidente che ha coinvolto la Marini e racconta: “Mi è andata bene visto che due notti fa mi è scoppiato un incendio in casa, perché volevo fare mille cose insieme, era notte, mi sono messa a pulire dei pennelli, è partita una ...

Valsusa - dà fuoco a fogliame e provoca Incendio : denunciato : Torino, 28 ott. (askanews) Un cinquantenne di Villar Focchiardo, in Valsusa, è stato denunciato dai carabinieri per incendio doloso. L'uomo, malgrado i divieti nella zona devastata dagli incendi, ...

Incendio termovalorizzatore a San Vittore : rogo spengo - ora è sos fumo : E’ stato spento l’Incendio avvenuto ieri sera al termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Ma resta l’ allarme per il fumo sprigionato dalle fiamme. “Sto monitorando costantemente l’evolversi della situazione e l’Arpa mi ha appena informato che le fiamme sono state completamente domate. Sono gia’ iniziati, inoltre, i campionamenti delle polveri e dei microinquinanti. Le ...

Incendio in Val Susa - il fuoco divora i boschi. Evacuazioni : E' grave la situazione in Val Susa, dove non accenna a diminuire l'Incendio divampato tra Condove e Caprie nonostante il grosso dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco. Una decina di ...