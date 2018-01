In ogni caso la sostituzione batteria iPhone 6 | 7 | 6S e SE a 29 euro | possibilità in

Un caso di gemelli siamesi ogni 100mila nati - le storie : In uno dei loro spettacoli furono notati dallo scrittore Mark Twain, al quale ispirarono il racconto 'I gemelli straordinari'. In epoca piu' recente, il caso delle sorelle Giuseppina e Santina ...

Sanità - caso Torino : -6 mesi vita ogni km verso le zone a basso reddito : Preoccupanti differenze nella aspettative di vita in molte realtà locali: a Torino, ad esempio, un uomo che attraversa la città, dalla collina alto borghese (a elevato reddito) alla barriera operaia nel nordovest (a basso reddito), vede ridursi l’aspettativa di vita di 6 mesi per ogni chilometro percorso. Esempi analoghi si osservano anche in altre aree metropolitane italiane e nel confronto con le aree interne. Lo rivela il report ...

Napoli - Zielinski : 'Battiamo la Juve per i nostri tifosi. Higuain? Giocherà in ogni caso un attaccante forte' : Grande attesa a Napoli per quella che per molti è la partita dell'anno. Venerdì, allo stadio San Paolo, arriva la Juventus per il big match del prossimo turno di Serie A. Una partita che gli azzurri ...

In ogni caso serve una rivoluzione : questa Nazionale è figlia del sistema : Fine di una storia. Zero, zero gol, zero in tutto. Una disfatta, un fallimento. Nessun alibi. Sfortuna, errori, limiti. Non serve più a nulla rifugiarsi nella disperazione e nella vergogna. L'Italia fuori dal mondiale è una notizia colossale, non ha analogie, dopo sessant'anni restiamo a guardare gli altri. E lo facciamo per demeriti, non per altro. La commedia è conclusa come era incominciata, nell'ambiguità, nella scelta di un ...

Calcio - Giampiero Ventura esonerato in caso di sconfitta con la Svezia? I possibili successori. Sogni Conte e Ancelotti : Italia-Svezia. Mai partita fu più importante nel passato recente degli azzurri. La Nazionale deve rimontare lo svantaggio dell’andata (0-1) per staccare il pass e volare al Mondiale di Russia 2018. Non qualificarsi sarebbe ovviamente un disastro. Per il movimento, per la Federazione, per i giocatori. E per l’allenatore. A giocarsi più di chiunque stasera è probabilmente proprio Giampiero Ventura. Il CT è nell’occhio del ciclone ...

Sassi contro auto : un caso ogni tre giorni : Ancora un sasso lanciato contro un'auto. Un incubo che torna a terrorizzare gli automobilisti sulle strade italiane. Ieri sera una donna di 62 anni è morta per un malore dopo che l'auto sulla quale ...

Un caso di gemelli siamesi ogni 100.000 nati - le storie : L'intervento balzò agli onori della cronaca: era il primo di quel tipo effettuato con successo in Europa. Le sorelle hanno poi avuto una vita normale, e una è anche diventata madre nel 1992. ...

Sicilia - Cancelleri spera. Grillo : "In ogni caso noi i vincitori morali" : Il glaciale calore al neon che risalta l'aureola gialla attorno al faccione di Giancarlo Cancelleri riflette il senso di attesa e di sospensione nel comitato elettorale del M5S. Lo stanzone, al piano ...