Immobiliare Usa a record $32 trilioni | New York vale quanto la Francia Prezzi in rialzo

Mercato Immobiliare : stabile il nuovo - in calo l'usato : Da Aiello a Visco , in ordine alfabetico. Passando naturalmente per Udine , il capoluogo. Un elenco di 101 comuni della provincia con i prezzi di acquisto e di affitto, a seconda delle condizioni, se ...

USA - segnali positivi dal mercato Immobiliare : (Teleborsa) - In aumento a novembre le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese in esame l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato ...

USA - segnali positivi dal mercato Immobiliare : In aumento a novembre le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese in esame l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato dall'...

Immobiliare Usa - forte rimbalzo di vendite case nuove : (Teleborsa) - forte rimbalzo delle vendite di abitazioni in USA dopo il calo del mese precedente. Nel mese di novembre, il dato ha evidenziato un aumento del 17,5% a 733 mila unità rispetto alle 624 ...

Immobiliare Usa - forte rimbalzo di vendite case nuove : forte rimbalzo delle vendite di abitazioni in USA dopo il calo del mese precedente. Nel mese di novembre, il dato ha evidenziato un aumento del 17,5% a 733 mila unità rispetto alle 624 mila unità ...

Immobiliare Usa - accelera il comparto a ottobre : (Teleborsa) - Nuove conferme sullo stato di salute del comparto Immobiliare statunitense dopo l'indice S&P Case Shiller. Nel mese di ottobre, l' indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance ...

Immobiliare Usa - accelera il comparto a ottobre : Nuove conferme sullo stato di salute del comparto Immobiliare statunitense dopo l'indice S&P Case Shiller. Nel mese di ottobre, l' indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che ...

USA - novembre positivo per il mercato Immobiliare : (Teleborsa) - Accelera ancora la crescita delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), ha mostrato un incremento ...

USA - novembre positivo per il mercato Immobiliare : Accelera ancora la crescita delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), ha mostrato un incremento del 5,6% a 5,81 ...

USA - c'è più fiducia nel settore Immobiliare : (Teleborsa) - Migliora la fiducia del settore immobiliare USA , sintetizzata dall'indice NAHB . A dicembre il dato è salito a 74 punti dai 69 di novembre, risultando sopra le attese del mercato che ...

Immobiliare Usa - vendite di nuove case oltre le attese a ottobre : Forte aumento delle vendite di abitazioni in USA a ottobre dopo il rimbalzo del mese precedente . Il dato ha evidenziato un aumento del 6,2% a 685 mila unità rispetto alle 645 mila unità riviste di ...

Immobiliare Usa - report Black Knight : prezzi case balzano a nuovo record : Nel mese di settembre, i prezzi delle case degli Stati Uniti hanno segnato un nuovo valore record, ma il tasso di crescita è diminuito rispetto ai mesi precedenti. E' quanto risulta dal report stilato ...

Immobiliare Usa - aumenta la vendita di case esistenti : (Teleborsa) - Accelera la crescita a ottobre delle vendite di case negli Stati Uniti dopo il recupero del mese precedente. Il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR)...

Immobiliare Usa - aumenta la vendita di case esistenti : Accelera la crescita a ottobre delle vendite di case negli Stati Uniti dopo il recupero del mese precedente . Il dato, comunicato dall' Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), ha ...