Immigrato entra in una sala parto durante il travaglio | ecco cosa è accaduto

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Il momento delè uno dei momenti più significativi e importanti per una donna, probabilmente è il giorno più importante della sua vita. Quanto successo a Roma però ha avuto dell'incredibile, unafricano si è introdotto all'interno di un ospedale chiaramente malintenzionato con l'intenzione di molestare o addirittura stuprare. L'uomo si è vestito da infermiere Alì Abdella, unproveniente dalla Somalia di 38 anni, già da cinque anni residente in Italia ma con una lista di precedenti ha tentato di stuprare una donna mentre stavarendo. L'assurda vicenda è avvenuta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, evidentemente privo di misure di sicurezza, dove l'uomo è riuscito adre in un magazzino del nosocomio levarsi i suoi vestiti e mettersi il classico camice verde da infermiere, sottraendolo da un armadietto. L'così è riuscito ad arrivare fino al ...