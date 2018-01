Ilva | Mise | inviato protocollo d' intesa a enti locali Puglia

Mise : decreto Ilva non è modificabile : 21.21 Il decreto sull'Iva non è modificabile . E' la secca replica del ministero dello Sviluppo economico alla richiesta del governatore pugliese di cambiare il testo, al fine di ritirare il ricorso. Un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, spiega il Mise , avrebbe l'effetto di azzerare tutte le procedure, di vendita e di risanamento ambientale, fin qui avviate. Arcelor Mittal ha intanto chiesto tutele rispetto al ricorso. ...

Ilva : al via al Mise tavolo istituzionale : (ANSA) - ROMA, 20 DIC - A breve comincerà al Mise il tavolo istituzionale per l' Ilva di Taranto al quale parteciperanno il governatore pugliese, Michele Emiliano, e il sindaco di Taranto, Rinaldo ...

Ilva : Mise - confronto avviato - sconcerto per presidio sito Genova : Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Desta stupore e sconcerto che la Fiom - Cgil promuova, fuori da ogni regola, l’interruzione delle attività e proclami il presidio dello stabilimento Ilva di Genova , mentre il confronto fra le parti si è finalmente concretamente avviato ". Così in una nota il ministero dell

Ilva - Mise : no Regione e Comune a tavolo : 20.20 Regione e Comune rifiutano la proposta del governo di "un tavolo istituzionale permanente" sull' Ilva . Lo riferisce in una nota il Mise , riguardo all'incontro avuto tra il ministro dello Sviluppo Economico e la sua vice Teresa Bellanova con il governatore della Puglia Emiliano e il sindaco di Taranto Melucci. "Hanno rifiutato la proposta confermando la loro disponibilità a partecipare unicamente al tavolo di trattativa sindacale che, ...

Ilva - oggi lo sciopero. Incontro al Mise : 7.25 Presidi di lavoratori e sindacati sono in corso davanti alle portinerie a, d, tubifici e imprese dello stabilimento Ilva di taranto.Le iniziative avvengono in concomitanza con lo sciopero di 24 ore, cominciato alle ore 7, indetto da Fim, Fiom, Uilm e Usb nel giorno del vertice al ministero dello Sviluppo economico in cui sarà discusso il piano dell'acquirente Am Investco,che ha confermato i 4 mila esuberi programmati (3.300 solo nel ...