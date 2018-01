Il Segreto puntate gennaio 2018 | Nazaria viene smascherata | ecco chi è in

Il Segreto - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

Il Segreto puntate spagnole : Nicolas ama Camila - Hernando lo scopre? Video : Che cosa nasconde Nicolas Ortuno? Che cosa confessera' ad Alfonso nelle prossime puntate de #Il Segreto di Puente Viejo? Vi anticipiamo che succedera' di tutto e che, a causa delle parole del fotografo, molti equilibri si sfalderanno. Intanto, la disgrazia che ha colpito Julieta ha distrutto il suo cuore e la ragazza non fa altro che recarsi sulla tomba della figlia per piangere la sua assenza... Anticipazioni Canale 5 Il Segreto, prossime ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Severo compare davanti a Cristobal ed è scontro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Cristobal sulle tracce di Candela e suo figlio dopo la rivelazione di Severo! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal, dopo l’apparizione di Severo, è furibondo e minaccia di uccidere Candela e Carmelito! Marcela e Matias vengono dichiarati marito e moglie! Beatriz è disperata! Lucia viene ritrovata priva di sensi! Un tripudio di colpi di scena saranno i nuovi ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : amori e tradimenti : anticipazioni spagnole riguardanti la soap il Segreto. La soap scritta da Aurora Guerra continua a proporci colpi di scena davvero eclatanti. Le anticipazioni spagnole narrano dell’arrivo di un uomo misterioso a Puente Viejo ed al ritorno di Fè, con importanti notizie sulla sua rivale. Per Marcela intanto è arrivato il momento di dare alla luce al frutto della passione con Matias, che succederà? anticipazioni spagnole Il Segreto, nuovi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Don Gaspar viene convocato da Don Anselmo e Don Berengario. Vogliono svelargli la vera identità del suo amato pupillo, Cristobal, con l’intento di liberarsi una volta per tutte di lui. Matias e Marcela stanno per pronunciare il “sì” quando Beatriz irrompe in chiesa. Matias esita un attimo e alla fine si sposa. Beatriz non riesce a farsene una ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa accadrà nelle puntate del 2018 Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 2-6 gennaio 2018 : Beatriz blocca le nozze di Matias e Marcela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Beatriz si presenta in chiesa per convincere Matias a non sposare Marcela! Guai per Carmelo, bloccato a Miel Amarga a causa dell’arrivo di Don Gaspar! L’uomo rischia di morire avvelenato! Hernando escogita un piano per liberarsi di Lucia… Anticipazioni Il Segreto: il piano di Severo, Francisca e Carmelo è in bilico! Beatriz, consigliata da Lucia, ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 2 al 5 gennaio 2018 : Lucia ha tentato il suicidio : Siamo giunti alle anticipazioni della soap Il Segreto per le puntate della prima settimana di gennaio 2018. Insieme agli auguri da parte di tutto lo staff di Super Guida Tv, per un nuovo anno ricco di pace e gioia per tutti, eccoci pronti per nuove sconvolgenti novità. Francisca è sempre intenta ad allontanare Fè da Mauricio e Cristobal è sconvolto dalla sua stessa furia. Lucia, come abbiamo detto in un altro articoletto ha tentato il suicidio, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Matias chiede scusa a Marcela, ma ora si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila e Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce “l’agguato” di Beatriz; la ragazza gli chiede di annullare il matrimonio e tornare da lei. Camila chiede a Hernando se c’è stata un’altra donna, ma lui ...

Il Segreto anticipazioni - puntate dal 27 al 29 dicembre 2017 : la scoperta di Camila : La soap spagnola Il Segreto non va in vacanza neanche durante la settimana di Natale. Ripartirà, infatti, mercoledì 27 dicembre 2017, fino al venerdì successivo alle 15.30 su canale 5. Vediamo insieme che cosa succederà a Puente Viejo, poco prima che in Italia si festeggi l’anno nuovo 2018. anticipazioni Il Segreto La soap spagnola Il Segreto ci accompagnerà fino alla fine di questo anno 2017. Poche puntate andranno però in onda fino al 31 ...

Il Segreto puntate spagnole : Venancia in pericolo di vita Video : Anticipazioni spagnole #Il Segreto sempre più emozionanti. La vita di un'amata protagonista sta per essere sconvolta dall'arrivo di una donna che ha tutte le intenzioni di distruggerla. Chi sara'? Di to tutti gli imperdibili dettagli a riguardo... Il Segreto di Puente Viejo, una sorpresa sgradita Nelle puntate spagnole de Il Segreto, arriveranno nuovi personaggi [Video] che daranno il via alla prossima stagione, gia' amatissima in territorio ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : la fine di Venancia : La pace e la tranquillità non esistono a Puente Viejo e quindi nella soap Il Segreto. Questa volta toccherà ad una malvagia donna a lasciare questo mondo in tragiche e misteriose circostanze. Sto parlando di Venancia, madre del primo marito di Candela. Severo sta impazzendo di dolore Candela ha perso la vita, per salvare il piccolo Carmelito, che però non si trova. Severo sta impazzendo per il dolore, dalla Spagna inoltre stanno arrivando ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 27-29 dicembre 2017 : arriva l’esorcista! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2017: Camila e i suoi nuovi intrighi! Cristobal ritorna con un prete esorcista! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal contatta un prete esorcista per scoprire la verità riguardo alle manifestazioni demoniache che lo tormentano da giorni! Incontro struggente tra Matias e Beatriz! Camila ed Hernando nel mirino di Lucia Torres! Tradimenti, amori impossibili, arrivi ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Carmelo complice di Venancia? : Il Segreto, nuove anticipazioni spagnole. Abbiamo visto Candela morire per salvare il figlio Carmelito, che Venancia aveva posto sulle rotaie. Il treno impietoso ha ucciso la coraggiosa madre, che ha perso la vita, sarà una finta la sua morte, la rivedremo a Puente Viejo? Chi è Venancia? Quante domande ci ha lasciato questo triste evento, oltre alla speranza di rivedere la pasticcera nel paesino iberico. Un dubbio però tormenta, Carmelo è ...