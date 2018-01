Il Segreto gennaio 2018 | Eusebio terrorizza Cristobal | Mauricio sposo infelice

Il Segreto puntate gennaio 2018 : Nazaria viene smascherata - ecco chi è in realtà Video : Nelle puntate de #Il Segreto attualmente in onda in Italia i fan della soap stanno assistendo ai tranelli della Montenegro per separare Mauricio e Fe’: a proposito di questo dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni che ci svelano interessanti e alquanto scioccanti notizie. Presto infatti Fe’ dovra' sopportare la nuova unione tra l’uomo di cui è innamorata e quella che si presumera' essere parente di Francisca. Il Segreto anticipazioni spagnole ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 4 gennaio 2018: Don Gaspar ritrova nei sotterranei di Miel Amarga una tonaca utilizzata da Severo per travestirsi da monaco e un apparecchio che simula il pianto di bambino. Intanto Carmelo non può uscire dalla tenuta e così Severo e Donna Francisca sono molto in ansia. La Montenegro chiede ad Adela di verificare se Carmelo possa essere in pericolo… Raimundo Ulloa si reca a far visita ad amici ...

Il Segreto - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : Francisca vittima di un attentato Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo di gennaio 2018 svelano che la Signora Morte ha tutta l'intenzione di prendere con sé Francisca Montenegro, vittima della follia e del risentimento di un uomo accecato dall'odio. In questa drammatica circostanza faremo la conoscenza dei prossimi protagonisti della soap opera, che porteranno grandi novita' a Puente Viejo... Di to tutti i dettagli. anticipazioni puntate e trame Il Segreto in onda su ...

Anticipazioni Il Segreto gennaio : Cristobal e la promessa di morte Video : Il suo addio sara' solo una messa in scena per progettare la vendetta più crudele possibile. Insomma, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ed è quello che vedremo nelle puntate in programma nel mese di gennaio 2018 de #Il Segreto. La vittima designata sara', neanche a dirlo, la rediviva Francisca Montenegro.... Il Segreto Anticipazioni gennaio: il declino di un uomo Come vedremo nelle prossime puntate de Il Segreto [Video], ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 3 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 3 gennaio 2018: Don Gaspar, con l’autorizzazione di Cristobal, decide che Carmelo non dovrà uscire dalla tenuta e dunque comincia a perquisire Miel Amarga. L’uomo inizia dai sotterranei e rimuove tutti i muri che Cristobal aveva fatto edificare. Severo, che era nascosto ormai da tempo nei sotterranei, riesce a salvarsi e avverte Donna Francisca che Carmelo è in pericolo. Così, mentre ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Severo compare davanti a Cristobal ed è scontro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Cristobal sulle tracce di Candela e suo figlio dopo la rivelazione di Severo! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal, dopo l’apparizione di Severo, è furibondo e minaccia di uccidere Candela e Carmelito! Marcela e Matias vengono dichiarati marito e moglie! Beatriz è disperata! Lucia viene ritrovata priva di sensi! Un tripudio di colpi di scena saranno i nuovi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Don Gaspar viene convocato da Don Anselmo e Don Berengario. Vogliono svelargli la vera identità del suo amato pupillo, Cristobal, con l’intento di liberarsi una volta per tutte di lui. Matias e Marcela stanno per pronunciare il “sì” quando Beatriz irrompe in chiesa. Matias esita un attimo e alla fine si sposa. Beatriz non riesce a farsene una ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : Lucia vuole morire Camila scopre il tradimento Video : Grossi guai a Los Mantianales. Se pensate che Lucia si ritiri dai giochi dopo l'ennesimo rifiuto di Hernando, vi sbagliate. Dalle anticipazioni de #Il Segreto infatti, sappiamo che il triangolo amoroso composto dalla Torres, Camila e dal Dos Casas si tingera' di tinte horror. Niente è più pericoloso di una donna gelosa... Il Segreto puntate gennaio 2018: un gesto disperato Nelle prossime puntate del Segreto in programmazione a gennaio 2018 su ...

Il Segreto : le anticipazioni delle settimane di gennaio Video : Oggi torniamo a parlare delle anticipazioni de ##Il Segreto, la telenovela trasmessa dal lunedì al venerdì da Mediaset su Canale 5. La telenovela grande successo che ogni giorno dal 2011 appassiona e tiene incollati davanti ai teleschermi italiani. Gli ultimi spoiler ci svelano che a breve vedremo il matrimonio di Matias a Puente Viejo, mentre il Gesuita che ha chiamato Garrigues scoprira' tutta la verita'. Ma andiamo a leggere quanto riportato ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : Beatriz trova l'amore Video : Che cosa succedera' nelle prossime puntate de #Il Segreto in onda a gennaio 2018? Due personaggi femminili saranno al centro delle trame, intenti a combattere per il loro amore perduto: da una parte Camila, che si rendera' ben presto conto del tradimento di Hernando e della falsita' di Lucia e dall'altro la bella Beatriz, che non riuscira' in nessun modo a rinunciare a Matias. Eppure, la presenza di un uomo la mettera' nuovamente nei guai... ma ...

