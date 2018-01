Il Segreto anticipazioni | AQUILINO salda il debito di HERNANDO ma…

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 4 gennaio 2018: Don Gaspar ritrova nei sotterranei di Miel Amarga una tonaca utilizzata da Severo per travestirsi da monaco e un apparecchio che simula il pianto di bambino. Intanto Carmelo non può uscire dalla tenuta e così Severo e Donna Francisca sono molto in ansia. La Montenegro chiede ad Adela di verificare se Carmelo possa essere in pericolo… Raimundo Ulloa si reca a far visita ad amici ...

Il Segreto - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

IL Segreto / Cristobal scopre la verità sulla presenza di Severo? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 3 gennaio: Don Gaspar chiede a Cristobal di non far uscire nessuno dalla Miel Amarga durante le sue indagini. Carmelo è in pericolo?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 07:08:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni : Don Gaspar aiuta Cristobal : Il Segreto La crisi di Cristobal sta per concludersi: il cattivo numero due de Il Segreto, nemico giurato della tremenda Donna Francisca, ha paura ormai da tempo di perdere il senno, a causa di alcune visioni inquietanti e stranezze che gli sono capitate. Ma in suo soccorso arriva Don Gaspar, che indagherà per scoprire chi e come è riuscito ad imbrogliare in questo modo Garrigues e prendersi gioco di lui. A seguire le anticipazioni complete. Il ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : Francisca vittima di un attentato Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo di gennaio 2018 svelano che la Signora Morte ha tutta l'intenzione di prendere con sé Francisca Montenegro, vittima della follia e del risentimento di un uomo accecato dall'odio. In questa drammatica circostanza faremo la conoscenza dei prossimi protagonisti della soap opera, che porteranno grandi novita' a Puente Viejo... Di to tutti i dettagli. anticipazioni puntate e trame Il Segreto in onda su ...

Anticipazioni Il Segreto gennaio : Cristobal e la promessa di morte Video : Il suo addio sara' solo una messa in scena per progettare la vendetta più crudele possibile. Insomma, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ed è quello che vedremo nelle puntate in programma nel mese di gennaio 2018 de #Il Segreto. La vittima designata sara', neanche a dirlo, la rediviva Francisca Montenegro.... Il Segreto Anticipazioni gennaio: il declino di un uomo Come vedremo nelle prossime puntate de Il Segreto [Video], ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 3 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 3 gennaio 2018: Don Gaspar, con l’autorizzazione di Cristobal, decide che Carmelo non dovrà uscire dalla tenuta e dunque comincia a perquisire Miel Amarga. L’uomo inizia dai sotterranei e rimuove tutti i muri che Cristobal aveva fatto edificare. Severo, che era nascosto ormai da tempo nei sotterranei, riesce a salvarsi e avverte Donna Francisca che Carmelo è in pericolo. Così, mentre ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Severo compare davanti a Cristobal ed è scontro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Cristobal sulle tracce di Candela e suo figlio dopo la rivelazione di Severo! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal, dopo l’apparizione di Severo, è furibondo e minaccia di uccidere Candela e Carmelito! Marcela e Matias vengono dichiarati marito e moglie! Beatriz è disperata! Lucia viene ritrovata priva di sensi! Un tripudio di colpi di scena saranno i nuovi ...

Il Segreto anticipazioni : HERNANDO metterà CAMILA nei guai? : Presto a Il segreto, HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) sarà letteralmente invaso dai debiti: avendo ancora i conti in rosso a causa dei tranelli che gli ha teso il defunto Damian (Ignacio Montes), il marito di CAMILA Valdesalce (Yara Puebla) dovrà ricorrere obbligatoriamente all’aiuto del pericoloso usuraio Exposito. Questo darà vita ad un’intricata storyline che non mancherà di sorprendere i telespettatori per i vari colpi di ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : amori e tradimenti : anticipazioni spagnole riguardanti la soap il Segreto. La soap scritta da Aurora Guerra continua a proporci colpi di scena davvero eclatanti. Le anticipazioni spagnole narrano dell’arrivo di un uomo misterioso a Puente Viejo ed al ritorno di Fè, con importanti notizie sulla sua rivale. Per Marcela intanto è arrivato il momento di dare alla luce al frutto della passione con Matias, che succederà? anticipazioni spagnole Il Segreto, nuovi ...

Il Segreto/ Anticipazioni 2 gennaio : Hernando ha un’amante? Camila in cerca della verità : Il Segreto, Anticipazioni 2 gennaio: Camila, sempre più sospettosa, chiede a Hernando se abbia un'altra donna; Beatriz, ancora innamorata di Matias, lo pone di fronte ad una scelta.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 10:00:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Don Gaspar viene convocato da Don Anselmo e Don Berengario. Vogliono svelargli la vera identità del suo amato pupillo, Cristobal, con l’intento di liberarsi una volta per tutte di lui. Matias e Marcela stanno per pronunciare il “sì” quando Beatriz irrompe in chiesa. Matias esita un attimo e alla fine si sposa. Beatriz non riesce a farsene una ...

Anticipazioni Il Segreto : MATIAS e MARCELA sempre più vicini mentre BEATRIZ… : Nelle puntate italiane de Il Segreto è appena incominciata la trama legata alla gravidanza della new entry MARCELA del Molino (Paula Ballesteros): dopo aver contratto matrimonio con MATIAS Castañeda (Ivan Montes) per il bene del bambino che aspetta, la figlia del mugnaio Paco (Manuel Aguillar Suarez) dovrà guardarsi le spalle dalle interferenze di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm) la quale, convinta da Lucia Torres (Chanel Terrero)che la ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa accadrà nelle puntate del 2018 Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...