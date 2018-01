Il pugno di ferro di Netanyahu : Via 38mila migranti da Israele : Almeno 38mila migranti entrati illegalmente nel territorio di Israele dovranno lasciare il Paese entro il mese di aprile. A deciderlo è stato il governo. Il premier Benjamin Netanyahu ha spiegato che chi resterà in Israele oltre il termine stabilito sarà arrestato. "Questo piano prenderà il via oggi", ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu all'inizio di una riunione di gabinetto. A chi lascia il Paese verrà pagato ...

Iran : il pugno di ferro del regime stronca la protesta : L'alleggerimento delle sanzioni economiche, frutto dell'accordo internazionale sul nucleare siglato nel 2015, ha rilanciato solo in parte l'economia Iraniana e larghe fasce della popolazione non ...

Al Bano non scende in campo in politica : 'Il mio modello è il pugno di ferro di Putin' : ... al cantante di Cellino è stato chiesto se un possibile nuovo lavoro potesse essere quello politico L'amore per il suo paese lo ha trasmesso anche nelle sue canzoni, portate in giro per il mondo ...

Iran - Rouhani apre dopo il pugno di ferro 'La gente ha il diritto di protestare - serve uno spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

Il pugno di ferro di Trump : Pena di morte per il killer di New York : L'autore dell'attentato a New York merita la Pena di morte. Non usa giri di parole il presidente americano Donald Trump, che si affida al suo portavoce prediletto, Twitter, per affermare: «Il terrorista di New York era felice quando ha chiesto di appendere la bandiera dell'Isis nella sua stanza di ospedale. Ha ucciso 8 persone e ne ha ferite gravemente 12. Dovrebbe essere condannato a morte». Sayfullo Saipov, ...

pugno di ferro di Madrid : arrestate il Govern di Catalogna | : Per il presidente catalano destituito, Carles Puigdemont, che non si è presentato davanti ai giudici ed è in Belgio, è stato chiesto un mandato di arresto europeo. Per tutti l'accusa è di "ribellione".

Droga - alcol e furti. Scatta il pugno di ferro : Un arresto, diciassette denunce a piede libero e due persone segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Bastano questi dati a fotografare il bilancio della recente attività di ...