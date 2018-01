Il procuratore antimafia Cafiero De Raho | ' Spregiudicato e assurdo uso di armi | Napoli

De Raho nuovo procuratore nazionale antimafia : “Cambiamento? Quando la gente assumerà una posizione chiara” : “Il cambiamento totale si avrà nel momento in cui la gente comprenderà che bisogna assumere una posizione chiara”. Lo ha detto il neo procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho oggi a Reggio Calabria salutando la città dello Stretto dove ha guidato la Dda per tre anni e mezzo. Durante il suo intervento, De Raho si è soffermato su quello che è stato fatto negli ultimi anni per la lotta alla ‘ndrangheta. Ha ringraziato i ...

Intercettazioni - procuratore antimafia De Raho : "Modificare la legge" : La legge sulle Intercettazioni "va modificata" secondo il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. "Così com'è - spiega - finisce per ostacolare l'esercizio delle indagini. Va ...

Intercettazioni - il procuratore antimafia De Raho : “La legge ostacola le indagini” : “Così come è la legge sulle Intercettazioni finisce per ostacolare l’esercizio delle indagini“; per questo va modificata “in alcuni punti”. Lo ha sostenuto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, ospite di 1/2 h in più su Rai3. De Raho ha parlato anche di una necessità di riforma del 416 bis (l’associazione di stampo mafioso) in cui dovrebbe avere un aspetto più forte la corruzione: “Sono ...

'Contrario alle toghe in politica - la legge sulle intercettazioni ostacola le indagini'. Parla il procuratore nazionale antimafia : So che la politica ha i suoi tempi ma per me sarebbe prioritario fissare subito delle regole con una legge". Grasso, scelta legittima. "Penso che è certamente legittimo che qualunque cittadino possa ...

"Contrario alle toghe in politica - la legge sulle intercettazioni ostacola le indagini". Parla il procuratore nazionale antimafia : "Io da sempre sostengo che chi eserciti una delle funzioni dello Stato così importante come quella giurisdizionale non debba poi entrare in politica, passando da un potere all'altro". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a Lucia Annunziata nel programma Mezz'ora in più su Raitre. "Ovviamente occorre fare delle distinzioni, esaminando caso per caso - ha aggiunto l'ex capo della Procura di Reggio ...

Il procuratore nazionale antimafia : "Contrario alle toghe in politica - serve una legge" : "Io da sempre sostengo che chi eserciti una delle funzioni dello Stato così importante come quella giurisdizionale non debba poi entrare in politica, passando da un potere all'altro". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a Lucia Annunziata nel programma Mezz'ora in più su Raitre. "Ovviamente occorre fare delle distinzioni, esaminando caso per caso - ha aggiunto l'ex capo della Procura di Reggio ...

Auguri sindaco Reggio C. a neoprocuratore nazionale antimafia : Reggio Calabria, 9 nov. (askanews) -'La designazione di Federico Cafiero de Raho a Procuratore nazionale antimafia, decisa dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresenta il giusto ...

Nuovo procuratore antimafia - Zingaretti : buon lavoro a De Raho : Roma, 8 nov. (askanews) 'Desidero rivolgere le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al Nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho. Sono certo che saprà ...

Cafiero De Raho è procuratore antimafia : 18.53 Federico Cafiero De Raho è stato nominato nuovo procuratore nazionale antimafia. Lo ha nominato il plenum del Csm all'unanimità,dopo che ieri il pg di Palermo Roberto Scarpinato aveva ritirato la propria candidatura. Napoletano, 65 anni, De Raho è stato a lungo pm a Napoli e ha legato il suo nome al processo 'Spartacus' che,scaturito dalle dichiarazioni del primo pentito dei casalesi Carmine Schiavone,portò all'azzeramento della cupola ...

Sicilia e impresentabili - il procuratore nazionale Antimafia Roberti : “La responsabilità è di chi seleziona i candidati” : “Noi abbiamo collaborato con la Commissione Antimafia nel raccogliere le informazioni necessarie sui candidati i cui elenchi ci sono stati forniti, indicazioni che riguardavano alcune decine di soggetti indagati ed imputati per reati di varie natura. Non commento il fatto di oggi, però devo dire che il sistema ha funzionato”. Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia così commenta le elezioni Siciliane ed il ruolo dei ...

Cafiero de Raho è il nuovo procuratore nazionale antimafia - : L'attuale capo della procura di Reggio Calabria è stato nominato all'unanimità dall'assemblea plenaria del Csm, dopo il ritiro della candidatura di Scarpinato. A lui si deve l'azzeramento della cupola ...

Antimafia - il nuovo procuratore nazionale è Cafiero de Raho : Il nuovo procuratore nazionale Antimafia è Federico Cafiero de Raho. Lo ha nominato il Csm all’unanimità, dopo il ritiro della candidatura di Roberto Scarpinato, pg di Palermo, per permettere una "larga legittimazione" del nuovo procuratore con il voto in plenum. Cafiero, fino ad oggi capo della procura di Reggio Calabria, passerà alla guida della Direzione nazionale Antimafia quando Franco Roberti, il 16 novembre, ...

Cafiero de Raho nuovo procuratore nazionale Antimafia : È Federico Cafiero de Raho il nuovo procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo. A nominarlo all'unanimità il plenum del Csm nella seduta di questa mattina. De Raho già in quinta commissione, ...

Federico Cafiero de Raho nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo : Federico Cafiero de Raho è il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura all’unanimità: la decisione era attesa ed è diventata scontata dopo l’annuncio di Roberto Scarpinato, il procuratore generale di Palermo suo concorrente, di ritirare la propria candidatura. De Raho, attuale procuratore di Reggio Calabria, succede a Franco Roberti il cui incarico terminerà ...