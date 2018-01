Il post del cantante di Scampia

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) ''A camorra song'io' cantava Daniele Sanzone degli A67 tredici anni fa, quando la faida inondava le strade di sangue e proiettili. Sebbene da allora sia cambiato molto a, sembra non essere ...

Altre notizie : Il post del ...

: Mi sento la ragazza più fortunata del mondo. Sei il mio sogno diventato realtà. Grazie per avermi mostrato che le favole esistono". Chris Zylka , a ll'anagrafe Christopher Michael Settlemire, è un ...

: “Centrale Snam di Sulmona, estrazione gas lago di Bomba, metanodottto Larino-Chieti:esposto ad unadel gas.” Occorre un nuovo modello energetico, quello delle rinnovabili, che supera la gestione centralizzata dei grandi monopoli transnazionali e che opta per una modalità decentrata che favorirebbe la dispersione aziendale e territoriale della generazione dell'energia, riportando ...

: Continua la polemica a distanza tra la lista Più Europa e il Pd su una possibile alleanza in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. Intanto l'Autoritàchiede chiarezza e più sicurezza sul ...

: ... subito sono stati richiamati all'ordine non dal loro Sindaco, ma da "influssi esterni", tanto da fargli rimangiare in diretta streaming quanto avevano detto solo poco prima in appoggio alle nostre ...