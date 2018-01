Il mondo in sei canzoni

Iran - spari contro i manifestanti : almeno sei morti - diversi feriti. Trump : Il mondo vi guarda" : Dopo due giorni di decise proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, oggi nel centro del Paese, a Doraud, nella provincia di Loerstan, si sono registrate le prime vittime: secondo...

Iran : la Guardia Rivoluzionaria spara contro i manifestanti - sei morti. Trump : "Il mondo vi guarda" : Il mondo sta guardando". E ha citato le "proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Iran - spari contro i manifestanti : almeno sei morti - diversi feriti. Trump : Il mondo vi guarda' : Il mondo sta guardando'. E ha citato le 'proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Sci alpino - Federica Brignone torna alla vittoria! Tutti i successi in Coppa del mondo : sei trionfi in 3 discipline : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz ed è così tornata sul gradino più alto della Coppa del Mondo di sci alpino. La 27enne è stata letteralmente strepitosa sulle nevi austriache: quarta dopo la prima manche ha tirato fuori una prestazione da urlo nella seconda ed è così riuscita a battere le accreditate Rebensburg e Shiffrin. L’azzurra ha vinto la sua sesta gara in Coppa del Mondo: lo scorso inverno si impose in ben tre prove ...

Sci alpino - Coppa del mondo Courchevel 2017 : le convocate dell’Italia per il gigante. Sei azzurre in gara - torna Luisa Bertani : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 rimane in Francia, ma si sposta a Courchevel dove toccherà alle specialiste della tecnica. Sono sei le convocate dell’Italia per il gigante in programma domani. LE convocate DELL’ITALIA PER IL GIGANTE DI Courchevel Marta Bassino Luisa Bertani Federica Brignone Irene Curtoni Sofia Goggia Manuela Moelgg La tappa di Courchevel segnerà dunque il ritorno di Luisa Bertani, al rientro tra ...

Ginnastica - Coppa del mondo 2018 – Eterna Oksana Chusovitina : a 41 anni trionfa al volteggio! Seitz vince la battaglia sugli staggi : A Cottbus (Germania) si è disputata la prima giornata di Finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. Il circuito riservato alle singole specialità ha riservato grandi emozioni, domani la chiusura con l’assegnazione degli ultimi cinque titoli. VOLTEGGIO (femminile): Oksana Chusovitina è sempre più Eterna e a 41 anni suonati ha ancora la forza per imporsi nel massimo circuito. L’uzbeka, a un mese ...

Musei : sala pupi Caltavuturo dedicata a Natale mondo : Sicilia, drammaturgo e regista palermitano, è da sempre schierato in prima linea nella lotta alla mafia e nella diffusione della legalità nelle scuole attraverso i suoi spettacoli dei "pupi antimafia"...

Combinata nordica - Coppa del mondo 2017-2017 : Mario Seidl al comando dopo il salto a Ruka. Germania in difficoltà - Buzzi il migliore italiano : Mario Seidl ha vinto il segmento di salto con gli sci valido per la prima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. A Ruka (Finlandia) l’austriaco ha saltato 131 metri e ha conquistato 125.1 punti staccando il norvegese Espen Andersen (124.0). Seidl scatterà per il primo nella prova di sci di fondo (5km) che inizierà alle ore 17.15: l’austriaco avrà 4 secondi margine su Andersen mentre il distacco sugli altri ...

Ginnastica - Coppa del mondo 2018 – Lodadio eliminato a Cottbus. Chusovitina eterna - Seitz super sugli staggi : A Cottbus (Germania) è iniziata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. Il circuito riservato alle singole specialità riparte dalla Lausitz Arena dove oggi è disputata la prima parte delle qualificazioni. L’Italia si affidava esclusivamente a Marco Lodadio impegnato agli anelli ma l’azzurro ha mancato la Finale per un soffio. Il giovane laziale, che aveva già sfiorato l’ingresso all’atto ...

Combinata nordica - Coppa del mondo 2017-2018 : i favoriti. Eric Frenzel in cerca del sesto sigillo - Johannes Rydzek punta al colpaccio. Mario Seidl possibile sorpresa : Tutti contro Eric Frenzel. Questo sembra essere il leit motiv della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, che avrà inizio nel prossimo weekend con le tre Gundersen del Ruka Tour, in programma in Finlandia tra venerdì 24 e domenica 26 novembre. Il fuoriclasse tedesco è reduce da cinque trionfi consecutivi e a soli 29 anni (compiuti oggi) ha stabilito il nuovo primato, soffiato alla leggenda Hannu Manninen. Nella passata stagione ha ...

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte canta una canzone d'amore per Donald Trump : "Sei la luce del mio mondo" : Al momento della sua elezione è stato ribattezzato il "Trump di Manila" e sarà forse per questo che il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha voluto intonare una canzone d'amore per il suo prestigioso ospite americano durante la cena offerta ai leader mondiali arrivati a Manila per il vertice dell'Asean (Association of Southeast Asian Nations).Nel bel mezzo della solenne cena, infatti, Duterte ha duettato con la cantante pop ...

"Sei la luce del mio mondo" - presidente Filippine canta per Trump : Durante la cena infatti Duterte, in duetto con la cantante pop Pilita Corrales, ha cantato la canzone 'Ikaw', che significa 'Tu', che nei suoi versi in filippino recita "tu sei la luce del mio mondo, ...

'Sei la luce del mio mondo' : Duterte dedica canzone a Trump - : Durante una cena di gala a Manila cui partecipava anche il numero uno della Casa Bianca, il presidente delle Filippine ha preso il microfono e cantato una hit locale: "L'ho fatto agli ordini di Trump"

"Sei la luce del mio mondo" - presidente Filippine canta per Trump : Durante la cena infatti Duterte, in duetto con la cantante pop Pilita Corrales, ha cantato la canzone 'Ikaw', che significa 'Tu', che nei suoi versi in filippino recita "tu sei la luce del mio mondo, ...