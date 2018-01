Il mio duro corpo a corpo con la mai doma Caterham

NBA - Zach Randolph a muso duro con Cousins : "Nel mio quartiere i bulli vengono bullizzati" : D'altronde Randolph è stato preso anche " se non soprattutto " per quello: dare un'altra personalità e un'altra "attitudine" ai suoi giovani compagni, mostrando loro come si sta al mondo e in campo. "...

Venezuela - oppositore di Maduro arriva in Spagna dopo fuga da film : “Il mio popolo si può liberare da dittatura” : “Viaggerò in tutto il mondo cercando di diffondere la speranza che i Venezuelani possano liberarsi da questo regime, da questa dittatura”. Così l’ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma che è arrivato sabato a Madrid dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari in Venezuela scappando in Colombia. Il suo volo è atterrato nell’aeroporto Barajas della capitale spagnola. Ledezema – che era stato rimosso e arrestato nel 2015 con ...