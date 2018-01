“Il mio bottone è più grande del tuo” | 5 frasi clamorose di Trump presidente

Trump risponde alle minacce di Kim : “Il mio bottone nucleare è più grande del suo” : È gara di pulsanti nucleari fra Donald Trump e Kim Jong-un. Dopo le minacce di Kim il presidente americano ha risposto al collega di Pyongyang attraverso Twitter: «Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha appena dichiarato che “il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania”. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che ...

Corea del Nord - Kim Jong-un : “Il pulsante nucleare è sul mio tavolo” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha pronunciato il tradizionale messaggio di fine anno alla nazione, in occasione del quale ha confermato i toni minacciosi nei confronti degli Stati Uniti: il pulsante nucleare “è sempre sul mio tavolo“, ha dichiarato, ed i missili possono raggiungere il territorio degli Stati Uniti, questa “è la realtà“. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di completare la nostra forza ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il mio exploit è essere riuscito ad emozionare essendo me stesso” : 6 vittorie nel Mondiale 2017 MotoGP in sella alla Ducati, il lottare per il campionato con Marc Marquez e l’aver regalato un’emozione incredibile agli appassionati di moto ed ai tifosi della Rossa. Questo l’anno di Andrea Dovizioso: il “pilota della porta accanto” che fa del lavoro e la dedizione la propria droga senza cercare ossessivamente le luci della ribalta e voler essere personaggio ad ogni costo. Un pilota ...

Elezioni - l’annuncio di Laura Boldrini : “Il mio impegno continua con Liberi e Uguali” : “Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità; il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell’astensionismo nell’elettorato progressista. Sono convinta che Liberi e Uguali ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro, anzi con libere e uguali. E saremo in tanti”. Lo ha ...

Calciomercato Inter - senti Diaz : “Il mio agente sta trattando con i nerazzurri” : Calciomercato Inter – Intervistato dai microfoni di ‘CDF’, il difensore cileno Paulo Diaz del San Lorenzo è uscito allo scoperto sull’Interesse dell’Inter nei suoi confronti. Importanti dichiarazioni: “Sono molto felice di come abbiamo terminato la stagione con il San Lorenzo rimanendo nelle posizioni di testa. E mi fa anche piacere l’Interesse dell’Inter, mi rende felice il fatto che mi stiano seguendo. Spero di ...

Palermo - Zamparini si rammarica ma non molla : “Il mio peggior anno” : “E’ stato il mio peggior anno da quando sono a Palermo, per la sofferenza e il dolore che mi hanno provocato certi fatti e che non penso di meritare per i miei 15 anni di lavoro qui, un lavoro fatto con dedizione e amore, lo stesso amore che ho per la gente di Palermo, anche per chi mi insulta e non mi vuole. Sono pero’ sicuro che il Palermo tornera’ in serie A e ci dimenticheremo tutti questi brutti episodi”. ...

Volley - Leo Lo Bianco : “Il mio ritorno giocando col mancino. Edema all’omero - batto col braccio di un’altra. Che forza i paralimpici” : Leo Lo Bianco è tornata a giocare titolare tra le fila di Casalmaggiore dopo un lungo infortunio, la palleggiatrice si è messa in discussione e ha usato il braccio sinistro per battere e murare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “In effetti confermo che è stata la mia prima volta ma ci stavo lavorando ormai da un mesetto. Ne ho parlato con coach Lucchi, gli ho detto che mi sentivo pronta a ...

Parma - Faggiano svela : “Il mio rinnovo? Ecco la situazione” E sul litigio con D’Aversa… : Intervistato dai microfoni di ‘TeleDucato, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha fatto un punto sul suo futuro visto il contratto in scadenza a giugno. Ecco le sue dichiarazioni: “Incontrerò la dirigenza in settimana, ma il rinnovo è una pura formalità. Ho voluto attendere l’insediamento della proprietà cinese per capire se qualcosa sarebbe cambiato, non mi andava di firmare un contratto per poi scioglierlo dopo poco ...

Paola Caruso prima attacca Ivana Mrazova e poi svela a Pomeriggio 5 : “Il mio incontro con Luca Onestini è andato male” : Pomeriggio 5, Paola Caruso contro Ivana Mrazova: le parole su Luca Onestini Paola Caruso è tornata a parlare di Luca Onestini a Pomeriggio 5. E nel faccia a faccia con Ivana Mrazova, la showgirl calabrese non ha risparmiato qualche frecciatina alla modella, di recente tornata single. La Bonas di Avanti un altro ha accusato Ivana […] L'articolo Paola Caruso prima attacca Ivana Mrazova e poi svela a Pomeriggio 5: “Il mio incontro con ...

‘Ndrangheta a Taurianova - le intercettazioni : “Il materiale deve prenderlo da noi - lo carico sul camion a calci” : Operazione di carabinieri, polizia e guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, con 48 provvedimenti di custodia cautelare (44 in carcere e 4 ai domiciliari). Le accuse, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, procurata inosservanza di pena e porto illegale di armi, commessi con l’aggravante del ricorso al metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare la ...

MotoGP - Marc Marquez : “Il 2018 ci vedrà duellare con Yamaha e Ducati. Dovizioso mi ha dato una lezione di vita. Il sogno? Rimanere in Honda e sfidare mio fratello in MotoGP” : Il quattro volte campione del mondo della MotoGP, Marc Marquez, si è concesso ad una lunga intervista con il quotidiano spagnolo Marca. Il catalano ha toccato diversi punti ed argomenti, dal rapporto con suo fratello Alex, ai rivali in MotoGP, fino al suo futuro nella classe regina. Andiamo a conoscere gli aspetti più importanti di questa chiacchierata. Per Marquez, dopo quattro titoli in MotoGP, e sei in assoluto, le motivazioni sono sempre le ...