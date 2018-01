Il Milan non chiude con Highbridge e guarda ad altre vie per rifinanziare il debito

Serie A Crotone - Rohden : "Non vediamo l'ora di affrontare il Milan" : Crotone - "È stato bello tornare sul campo oggi, abbiano avuto un giorno libero ieri e questo è il primo allenamento del nuovo anno; sabato abbiamo una partita molto importante contro il Milan , ci ...

Donnarumma - Buffon lo scippa al Milan : 'Vieni alla Juve e non sbagli mai...' : Gigi Buffon chiama Donnarumma alla Juventus . In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , il capitano bianconero non ha dubbi sul futuro di quello che in molti già vedono come il suo erede: 'Se gli consiglierei di venire alla Juve? Beh, con la Juve non sbaglia mai... A Gigio non ...

Kuzminskas abbraccia Milano : "Non vedo l'ora di giocare" : ROMA - Il 2018 dell'EA7 Milano - che questa sera scenderà in campo per il tredicesimo turno di campionato a Pesaro - è cominciato con un vero e proprio botto di mercato: l'ufficializzazione dell'...

Le mostre da non perdere nel 2018 a Londra - Milano - Parigi e New York : C'è tempo ancora fino al 18 febbraio per visitare la mostra dedicata all'opera e all'eredità lasciata al mondo della moda da Cristóbal Balenciaga. Esposti al pubblico, 100 pezzi realizzati dal '...

Silvio Berlusconi non rientra nel Milan : Silvio Berlusconi non tornerà nel Milan. L'ex presidente rossonero lo ha detto nel corso di un'intervista a 'Il Giornale'. "E' un vuoto difficile da colmare, ma non voglio illudere nessuno. La ...

Capodanno a Cervia Milano Marittima : cenone e fuochi ai Magazzini del Sale e mega festa sul ghiaccio : Capodanno A Milano Marittima Domenica 31 dicembre a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia degli amici del Papeete e con gli spettacoli dell'arte del fuoco. Dalle 17 , i più piccoli ...

Milan - Gattuso : 'Non bellissimi ma almeno siamo un poco più squadra' : ' Non volevamo perdere perchè sapevamo quello che abbiamo speso nel derby. Qualche giocatore non era al top ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare ' . Così il tecnico del Milan, Rino aGattuso, a ...

Gattuso : 'Milan - bene così. Bonucci? Non deve crescere solo lui' : Queste le parole di un soddisfatto Gennaro Gattuso a Premium Sport al termine della partita pareggiata dal suo Milan al Franchi contro la Fiorentina . ' Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, ...

Serie A - Fiorentina-Milan. Gattuso : 'Il momento difficile non è ancora finito' : Un pareggio (1-1 il finale) che l'allenatore rossonero Gattuso commenta così ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato ...

Fiorentina-Milan - Gattuso : "Non siamo belli - ma stiamo diventando squadra" : Rino Gattuso è soddisfatto per la reazione del suo Milan nel match con la Fiorentina: "Non volevamo perdere, anche se sapevamo quello che abbiamo speso nel derby - dice nel dopo gara -. Qualche ...

Capodanno : Comune Milano - non portare vetro e aste per selfie in Piazza Duomo : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Vogliamo che il Capodanno sia una festa per tutti, per questo invitiamo i cittadini ad arrivare in Piazza Duomo per tempo e a non portare con sé oggetti vietati come bottiglie di vetro, botti e aste per selfie". E' l'invito che lanciano gli assessori Carmela Rozza (Sic

Fiorentina e Milan non si fanno male : finisce 1-1 al Franchi : Il Milan di Gennaro Gattuso ottiene un altro risultato positivo, dopo aver battuto l'Inter in Coppa Italia. I rossoneri hanno pareggiato per 1-1 sull'ostico campo della Fiorentina di Stefano Pioli frutto dei gol di Simeone e di Calhanoglu. I viola hanno tenuto meglio in campo e hanno avuto più chance per vincere la partita che è stata tutto sommato equilibrata. Le reti sono state realizzate tra il 71', quella della Fiorentina, e ...

Milan - ultimi giorni con Paletta : non convocato. Pronto l’addio : Milan, ultimi giorni con Paletta: non convocato. Pronto l’addio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, ultimi giorni CON Paletta – Ormai il matrimonio di Gabriel Paletta con la maglia del Milan sembra essere arrivato al termine. Il difensore italo-argentino, dopo l’esclusione dalla rosa di Montella, sperava in un utilizzo diverso con l’arrivo di Gennaro ...

Fiorentina - Vitor Hugo non si fida : 'Non sarà un Milan stanco' : Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo non si fida del Milan . A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Franchi contro i rossoneri, il brasiliano ha parlato ai microfoni di Premium Sport : 'Il Milan ha una grande squadra e non possiamo pensare che sono stanchi: quando si deve giocare non c'è stanchezza, si cerca sempre di fare il meglio. Anche noi ci proveremo. Sappiamo quello ...