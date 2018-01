Il Milan fa sul serio | arriva il colpo a sorpresa dalla Juve?

: @Marco_Zambonini @Rossonerosemper Visto che Merdella ha tanto da ridire sul Milan, la colpa è sua perché non ha sap… - rocchigno70 : @Marco_Zambonini @Rossonerosemper Visto che Merdella ha tanto da ridire sul Milan, la colpa è sua perché non ha sap… - DonnarummaFans : Atalanta, Gasperini sul campionato: “Noi ce la giochiamo con Milan, Fiorentina e Torino” - SangBara : #SangbaraNews Atalanta, Gasperini sul campionato: “Noi ce la giochiamo con Milan, Fiorentina e Torino”… - ManentiFiorenz1 : @gianluigibuffon esterna sul MILAN? Ma GIANLUIGI BUFFON è solo un IMBECILLE!...e neanche DIPLOMATO! JUVENTUS MARCEL… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Il mercato delVIDEO sara' sicuramente molto caldo, specialmente in uscita; i rossoneri infatti devono cercare di sfoltire una rosa troppo lunga che impedisce a Gattuso di poter lavorare con un gruppo ristretto di giocatori. Tra i possibili partenti ci sono elementi poco utilizzati come Gomez, Paletta e Mauri. Come detto da Mirabelli, però, il #restera' vigile sul mercato e qualora ci fosse qualche oppurtunita' ecco che si attiverebbe anche il mercato in entrata. Ennesimo affare? L’occasione potrebbere da un’avversaria storica VIDEO, stiamo parlando dellantus. Il club di Agnelli avrebbe la necessita' di liberarsi di un giocatore con la formula del prestito, poiché poco utilizzato da Max Allegri. Si tratta di Marko #Pjaca, talento croato gia' vicino alin passato, quando con l’accordo in pugno ci fu l’inserimento proprio della ...