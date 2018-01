Il mercato auto 2017 sfiora quota 2 milioni

Auto : mercato Italia sfiora 2 mln : TORINO, 02 GEN - Il mercato Italiano dell'Auto registra una flessione a dicembre, ma nell'intero anno sfiora la soglia dei 2 milioni di immatricolazioni. Nel 2017 - secondo i dati del ministero delle ...

Frena il mercato dell'auto italiano. Vendite in aumento invece per FCA : (Teleborsa) - Il mercato dell'auto registra una Frenata nell'ultimo mese dell'anno. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato, ...

mercato auto - che 2017 : quasi due milioni di auto vendute" : Il Mercato dell'auto trarrà ovviamente beneficio dal rafforzamento della ripresa dell'economia, rafforzamento a cui peraltro ha dato e sta dando un contributo più che apprezzabile. Secondo il Centro ...

Frena il mercato dell'auto italiano. Vendite in aumento invece per FCA : Il mercato dell'auto registra una Frenata nell'ultimo mese dell'anno. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato, nel mese di ...

mercato auto Europa - in crescita anche nel 2018. Ma l’UK è frenato dalla Brexit : Molti si domandano se gli effetti negativi della Brexit che hanno inciso sul Mercato inglese dell’auto, l’anno passato, saranno in grado di arrestare la crescita delle vendite in Europa nel 2018. Domanda lecita, visto che quella britannica è la seconda piazza continentale dopo la Germania, e viene da nove mesi di contrazioni consecutive. Unico caso, tra i paesi che tradizionalmente guidano le classifiche continentali delle ...

Russia - esplosione in un supermercato : 10 feriti | Le autorità : deflagrazione causata da un ordigno : Paura a san Pietroburgo. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare oltre 50 persone dall'edificio. L'ordigno scoppiato all'ingresso del supermercato 'Perekrestok' aveva un potenzialeesplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materialeletale, come ad esempio chiodi o bulloni. Così ilComitato Investigativo russo

Russia - esplosione in un supermercato : 10 feriti | Le autorità : deflagrazione causata da un ordigno : Paura a san Pietroburgo. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare oltre 50 persone dall'edificio. L'ordigno scoppiato all'ingresso del supermercato 'Perekrestok' aveva un potenzialeesplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materialeletale, come ad esempio chiodi o bulloni. Così ilComitato Investigativo russo

Fiorentina - il CdA : “Si prosegue sulla linea di autofinanziamento - anche sul mercato” : Giornata di Consiglio di Amministrazione in casa Fiorentina. Oggi è andato infatti in scena l’assemblea del CdA del club viola, con presenti il presidente Mario Cognigni e i consiglieri Laura Masi, Paolo Borgomanero, Gino Salica e Sandro Mencucci, mentre Diego e Andrea Della Valle dovrebbero essere stati collegati in call conference. «Il Consiglio di Amministrazione di ACF […] L'articolo Fiorentina, il CdA: “Si prosegue sulla ...

mercato auto - a novembre crescono del 5 - 8% le vendite in Europa. Bene anche il cumulato : +4% negli 11 mesi : TORINO - Le immatricolazioni di auto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state a novembre 1.258.220,...

Auto : mercato europeo resta positivo a novembre (+5 - 8%). Fca perde terreno : Ancora una performance positiva per il mercato dell'Auto in Europa , mentre il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) scivola in territorio negativo. Stando ai dati forniti questa mattina dall' Acea , ...

Auto - il mercato europeo accelera a novembre. Segno meno per Fca : Il settore dell'Auto europeo accelera nel mese di novembre. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto (Acea), nel mese di novembre le immatricolazioni nella Unione ...

mercato auto Europa - +5 - 9% a novembre e +4 - 1% dall’inizio dell’anno : Il buon andamento del Mercato continentale dell’auto è proseguito anche a novembre. Il mese scorso le vendite in Europa sono aumentate del 5,9% rispetto a novembre 2016, anche in considerazione del fatto che c’è stato un giorno lavorativo in più. Alla fine, le immatricolazioni sono state 1.216.702. La crescita è dovuta alle buone performance dei mercati principali: mostrano infatti il segno positivo la Spagna (+12,4%), la Francia ...

Aubameyang svende l'auto - indizio di mercato? : In Germania sono convinti che il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sembra essere sempre più lontano da Dortmund e dal Borussia. Accostato al Milan e alla Cina, il fuoriclasse gabonese ha lasciato ...

mercato auto - in Europa è sempre più suv. Ci piacciono quelli compatti : Continua inarrestabile la crescita dei suv nel Mercato europeo. In particolare, nei primi 9 mesi del 2017 il segmento delle sport utility ha visto quelle di taglia compatta segnare un +25%. Significa che entro la fine dell’anno saranno 1,8 milioni i suv compatti venduti nel vecchio continente, contro gli 1,5 milioni dello scorso anno. Di questo passo già nel 2020 si potrebbe sforare il picco dei 2 milioni: se così fosse nel 2021 l’intero ...