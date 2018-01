Il film che ha iniziato la campagna #MeToo in Pakistan

COME SPOSARE UN MILIONARIO/ Marilyn Monroe e le musiche di Alfred Newman nel film su La 7 (3 gennaio) : La7 oggi trasmette il film "COME SPOSARE un MILIONARIO", uscito 65 anni fa. Si tratta di una commedia romantica che vede COME protagonista una seducente Marilyn Monroe(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:11:00 GMT)

Cinema - i film che vedremo nel 2018. Con il ritorno di Sorrentino e Spielberg : Sorrentino, Garrone, Muccino. Ma anche Clint Eastwood, un doppio Spielberg, il Jurassic World di Bayona, Tomb Raider versione Alicia Vikander, l’ultimo film con Daniel Day Lewis, Lady Gaga nel remake di È nata una stella, e Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong. Questi sono solo alcuni degli highlights di ciò che vedremo nelle sale italiane nel 2018. Nel momento in cui scriviamo, però, registriamo soltanto la massiccia, precisa e ...

I film che hanno incassato di più nel 2017 - in Italia e nel mondo : La prima posizione è uguale, per distacco, ma in Italia abbiamo visto meno supereroi e più "Cinquanta sfumature di nero" The post I film che hanno incassato di più nel 2017, in Italia e nel mondo appeared first on Il Post.

MI CHIAMO SAM/ Su Canale 5 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer (oggi - 2 gennaio 2018) : Mi CHIAMO Sam, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 2 gennaio 2018. Nel cast: Sean Penn e Michelle Pfeiffer, alla regia Jessie Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:57:00 GMT)

10 donne da film che insegnano a lottare per un sogno : «I sogni son desideri di felicità. Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, e il sogno realtà diverrà» cantava Cenerentola. Una graziosa canzone a cui forse, oggi, dovremmo apportare qualche modifica. Del tipo «tu sogna e lavora duramente, valuta il presente, e il sogno realtà diverrà». Ma la sostanza non cambia: tutte abbiamo un sogno. Fare il nostro lavoro ideale, trovare l’uomo giusto, abitare nella casa perfetta… E ogni volta che ...

Arisa canta “Vasame” per il nuovo film di Ferzan Özpetek : «Adoro l’intensità della lingua napoletana - trovo che sia un codice perfetto» : Arisa interpreta il brano “Vasame”, scritto da Enzo Gragnaniello e contenuto nella colonna sonora del nuovo film di Ferzan Özpetek “Napoli velata” nelle sale dal 28 dicembre. “‘Baciami, credimi, o non ti cerco più…’ È stato molto bello cantare questo brano. Viscerale, accorato e graffiante. Adoro l’intensità della lingua napoletana, trovo che sia un codice perfetto, che non lascia spazio a nient’altro, definisce il sentimento senza ...

MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Curiosità sul film in onda su Rai Movie (oggi - 30 dicembre) : MILLENNIUM - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film di David Fincher in onda in seconda serata dalle 23.15 su Rai Movie. Nel cast Daniel Craig e Christopher Plummer. (oggi, 30 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 17:43:00 GMT)

Pornhub - caricati sul famoso sito anche film non hard : dal cartone Zootopia al musical Hamilton : L’allarme il giorno di Natale l’aveva lanciato lo stand up comedian statunitense Kumail Nanjiani. Il “suo” film The Big Sick tra il 24 e 25 dicembre 2017 è finito su Pornhub. Giusto un paio di tweet e il caso è diventato internazionale. Tanto che per alcune ore tra strap-on e bondage si potevano seguire le sequenze della commedia diretta da Michael Showalter con Nanjiani protagonista di certo non in esibiti accoppiamenti sessuali. Il ragazzo, ...

Meryl Streep : "Con il mio film The Post do coraggio alle donne che rompono le barriere" : La pubblicazione dei documenti divenne manifesto della ferma rivendicazione del diritto di cronaca da parte dell'editrice del Washington Post Kay Graham (Meryl Streep) e del suo determinato direttore ...

Star Wars : Gli ultimi Jedi/ Mark Hamill si scusa per le sue critiche al film : "Mi pento delle mie parole" : Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill si scusa per le sue critiche al film: "Mi pento di aver dato voce ai miei dubbi e alle mie insicurezze in pubblico".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:40:00 GMT)

Barbara D'Urso sbarca al cinema : ecco in che genere di film e con chi : Dopo settimane di messa in onda, Barbara D'Urso ha staccato la spina e si sta godendo le meritate vacanze di Natale. Nonostante questo, ha avuto il tempo di rilasciare una lunga intervista al noto periodico "Tv Sorrisi e Canzoni". La conduttrice partenopea ha toccato diversi temi e soprattutto ha parlato dei suoi progetti futuri. Nel prosieguo dell'articolo troverete alcune sue dichiarazioni. La presentatrice parla della sua infanzia e del menù ...

IL PETROLIERE/ Il film che va al cuore degli Usa (dando uno schiaffo al moralismo calvinista) : Il film Paul Thomas Anderson uscito 10 anni fa è un'opera che va al cuore di un Paese dove l'unica ossessione è il possesso della realtà come pura affermazione di sé. LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 06:11:00 GMT)Dickens: l'uomo che inventò il Natale/ Il film "a strati" adatto alle feste, di I. ProvenziL'IMPERO DEL SOLE/ Il "saggio" di Steven Spielberg sulla morte dell'innocenza, di L. Locatelli