Il display di iPhone X non teme il burn-in | gli OLED di S7 edge e Note 8 soltanto un po’

LG offrirà il display OLED da 6.5'' ad iPhone? : Il 2018 è appena iniziato e già iniziano a trapelare indiscrezioni sui vari smartphone. Oggi tocca a Apple che, secondo dei rumors provenienti dalla Corea del Sud, potrebbero arrivare novità riguardo gli iPhone prodotti quest'anno. Per l'iPhone X, Apple si è affidata alla Samsung per lo schermo OLED, ma quest'anno potrebbe avviare una collaborazione con LG per far montare ai prossimi telefoni americani il display OLED coreano da 6.5 ...

iPhone X Apple - quanto costa un display rotto? Recensione e offerte Wind - Tim - Tre e Vodafone : iPhone X, quanto costa un display rotto? Recensione e offerte Wind, Tim, Tre e Vodafone iPhone X Apple, quanto costa un display rotto? Recensione e offerte Wind, Tim, Tre e Vodafone Qualcuno di voi ...

iPhone pieghevole - il brevetto Apple. Ma al display flessibile sono arrivati anche Samsung e Huawei : ROMA iPhone pieghevole, il brevetto Apple. Ma al display flessibile sono arrivati anche Samsung e Huawei. Un iPhone 'pieghevole' potrebbe essere più vicino del previsto: Apple ha ottenuto il brevetto ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge come iPhone X : stessi problemi display con righe (viola o verdi)? : Chi avrebbe mai detto che il destino dei possessori di un Samsung Galaxy S7 o S7 Edgesi sarebbe incrociato con quello di chi oggi ha un iPhone X? Ci sono dei problemi comuni ai display dei due dispositivi ben distanti per generazione mobile, prezzo, sistema operativo e chi più ne ha più ne metta. I puristi dell'esperienza Android potrebbero essersi offesi per il titolo di questo articolo ma la realtà dei fatti e questa: così come subito dopo ...

iPhone X - linee verdi sul display e problemi allo speaker : iPhone X è di nuovo al centro dell'attenzione. Per lunghi mesi si è parlato del device di casa Cupertino e delle sorprendi novità in esso introdotte. A distanza di qualche settimana dalla sua messa in vendita, sono stati riscontrati alcuni piccoli problemini dagli utenti che hanno acquistato il device Apple. Naturalmente i consumatori non sono rimasti contenti nel riscontrare problematiche in un cellulare nuovo di zecca dal costo molto elevato. ...

Pro e contro del display di iPhone X : un OLED con matrice PenTile : Il display dell’ultimo nato di Cupertino, iPhone X, è un OLED con matrice di tipo PenTile. Ma cosa significa? E che differenze ci sono dai precedenti schermi? Nell’immagine che segue potete osservare i due layout utilizzati solitamente negli schermi OLED (a sinistra) e LCD (a destra). Gli schermi LCD utilizzano una matrice RGB lineare, mentre quelli OLED una matrice PenTile a diamante. La differenza principale risiede nel tipo di ...

iPhone X monta il miglior display al mondo secondo displayMate : Nonostante le discussioni riguardanti i presunti problemi di burn-in di moltissimi display di iPhone X, queste unità sono state premiate dal noto sito displayMate. Ecco perché quello di iPhone X è il migliori display in circolazione su smartphone. Il display di iPhone X trionfa su displayMate Quello dell’ultimo arrivato in casa Apple è stato classificato […]

Lo schermo Samsung di iPhone X è il migliore secondo displayMate - DxOMark premia la fotocamera : Il display Samsung di iPhone X è il migliore del mercato, secondo Display Mate, mentre DxOMark premia la fotocamera del nuovo top di gamma L'articolo Lo schermo Samsung di iPhone X è il migliore secondo DisplayMate, DxOMark premia la fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

iPhone X Ha Il Miglior display E La Migliore Fotocamera In Assoluto : I test lo confermano: iPhone X monta il Display Migliore in Assoluto e la Fotocamera più potente mai vista su smartphone. E’ davvero il Migliore in tutto? iPhone X è il Miglior smartphone in commercio? Come avrai sicuramente letto in giro o visto in TV, da un paio di giorni Apple ha aperto le vendite del […]

Problemi per alcuni display di iPhone X con cambi di colore? : In rete si segnalano diversi Problemi sui display di iPhone X con cambi di colore in alcune rare condizioni? Problema o caratteristica dei display OLED, Apple mette le mani avanti Su diversi forum, tra cui quello ufficiale Apple, iniziano a presentarsi alcuni richieste di assistenza e manifestazioni di presunti Problemi sul display di iPhone X […]