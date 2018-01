I saluti di Ciro ai fans e anticipazioni di Gomorra 4

: RT @LaMuseP: Buon 2018, che possiate stare bene di salute voi e i vostri cari. Il resto poi in qualche modo si inquadra e in un qualche alt… - ciro_piscopo : RT @LaMuseP: Buon 2018, che possiate stare bene di salute voi e i vostri cari. Il resto poi in qualche modo si inquadra e in un qualche alt… - barbato_ciro : A Voi che il primo dell'anno avete sparato due bombe mentre mi rilassavo sul divano su Twitter, vi auguro un mal di… - luca_russi : #foxdarts Lancio la sfida a mio papà Ciro che è convinto che sia più forte di me. Saluti da Bergamo?????????? - dieguito82 : RT @RepubblicaTv: I saluti di Ciro l'immortale (Marco D'Amore) al cast dopo l'ultima scena -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) A pochi giorni dall'ultimo episodio della terza stagione televisiva di #, trasmesso su sky atlantic il 22 dicembre, in rete e soprattutto sui social network idel personaggio interpretato da Marco D'Amore non si danno pace: l'epilogo di #3 infatti è stato il sacrificio dell'immortale a favore dell'amico/nemico di sempre, Gennaro Savastano.è morto, espiando così le sue colpe e liberandosi di quel dolore che si portava dietro dopo la morte della figlia Maria Rita.4 si fara', ma senza l'immortale Gia' durante la conferenza stampa per il lancio di #3 la quarta stagione era stata confermata da Nills Hartmann. Poi un post VIDEOsu facebook, pubblicato durante gli ultimi episodi della terza stagione, dall'attore Salvatore Esposito, che nella fiction interpreta Gennaro Savastano, aveva reso ufficiale la notizia mandando in delirio i. ...