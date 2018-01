I palestinesi a Trump | Sugli aiuti non ci facciamo ricattare

Aiuti a palestinesi - scontro Trump-Olp : 9.25 "Paghiamo ai palestinesi centinaia di milioni di dollari all'anno senza riconoscimento o rispetto (...).Dal momento che i palestinesi non vogliono più parlare di pace, perché dovremmo pagare loro enormi versamenti in futuro?". Così il presidente Usa, Trump,su Twitter. "Non cederemo al ricatto (...). Il presidente Trump ha sabotato la nostra ricerca di pace, libertà e giustizia. Ora lui osa accusare i palestinesi delle conseguenze delle ...

Trump fa la gara con Kim Jong-un : “Il mio bottone nucleare più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti ai palestinesi : “Il mio bottone nucleare è più grande del tuo”. È gara di pulsanti nucleari tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non si è fatta attendere la replica del presidente Usa al leader nordcoreano che nel suo discorso di Capodanno ha minacciato gli Stati Uniti, dichiarando di avere pronto il bottone per il nucleare sulla sua scrivania. “Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà informarlo che anche io ho un bottone ...

Trump minaccia i palestinesi 'Stop ai fondi se rifiutano negoziati con Israele su Gerusalemme' : · IL BRACCIO DI FERRO CON L'ONU È l'ennesima sortita social del presidente Usa sulla politica internazionale. Nella raffica quotidiana c'è posto anche per Kim Jong-un, suo bersaglio preferito, ...

Il ricatto di Trump : "I palestinesi rifiutano i negoziati di pace? Tagliamo i fondi" : Donald Trump continua ad esercitare l'arte della diplomazia a colpi di minacce, ricatti e taglio di aiuti finanziari: l'ultima vittima, dopo l'Onu per il voto su Gerusalemme e il Pakistan...

Waterloo di Trump all'Onu su Gerusalemme. L'Europa vota compatta a sostegno dei palestinesi : Cronaca di una giornata segnata dalla "diplomazia della calcolatrice". Somma, sottrai, dividi, percentualizza. Il tutto legato al voto con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la ...

palestinesi a Onu : da Trump aggressione : 17.32 "Un'aggressione alla nazione araba e ai musulmani nel mondo": così il ministro degli Esteri palestinese all'Assemblea Onu che a proposito della decisione Usa su Gerusalemme ha chiesto un voto per la pace e la responsabilità. "L'America sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme. Nessun voto farà cambiare questo proposito. Questo è un voto che gli Usa terranno a mente". A pronunciare queste parole minacciose l'ambasciatrice americana ...

Gerusalemme - palestinesi in rivolta : 4 morti e 750 feriti. All'Onu anche l'Italia dice no. Appello di Trump alla calma : È di almeno due morti e 750 feriti il bilancio degli scontri di ieri tra Gaza e Cisgiordania, nelle proteste contro la decisione del president edegli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere...

Gerusalemme - palestinesi in rivolta - 2 morti e 750 feriti. Appello di Trump a calma e moderazione : Si appesantisce il bilancio dei Palestinesi feriti in Cisgiordania nel corso di scontri con l'esercito israeliano nelle proteste contro il riconoscimento di Gerusalemme capitale dello Stato ebraico da parte degli Usa

Gerusalemme - rivolta anti Trump : oltre duecento feriti. A Gaza due palestinesi uccisi dagli israeliani : Scontri sono scoppiati a Gerusalemme ed in altre città della Cisgiordania tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana dopo le preghiere del venerdì, nelle proteste contro...

Gerusalemme - proteste anti Trump scontri tra palestinesi e polizia : oltre duecento feriti in Cisgiordania : scontri sono scoppiati a Gerusalemme ed in altre città della Cisgiordania tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana dopo le preghiere del venerdì, nelle proteste contro la...

Gerusalemme - sciopero generale contro Trump : scuole e negozi chiusi nei territori palestinesi : Le autorità palestinesi hanno proclamato per oggi lo sciopero generale in Cisgiordania per protesta contro le decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme. chiusi tutti gli esercizi commerciali, le scuole e le istituzioni pubbliche e private, anche a Gerusalemme est, dove si assiste a un consistente dispiegamento di forze della polizia israeliana in previsione di scontri con i palestinesi. Intanto, la sicurezza israeliana ha ...