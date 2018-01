I benefici di una dieta ricca di fibre per depurare l’intestino | ecco perché è molto

Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti e ospiti : Gerry Scotti conduce una grande serata di beneficienza : Concerto di Natale in Vaticano: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 05:37:00 GMT)

Una coppia indiana ha chiesto bitcoin come regalo di nozze e li userà per finanziare progetti benefici : Il regalo di nozze? 100 mila rupie (poco più di 1300 euro) in bitcoin. Da usare però per finanziare progetti educativi per bambini svantaggiati.Prashant Sharma e Niti Shree, 28enni indiani di Bangalore, nel sud del Paese, si sono sposati lo scorso 9 dicembre. A parenti e amici non hanno presentato una lista "tradizionale", ma hanno chiesto investimenti nella criptomoneta che è arrivata a toccare i 20 mila dollari di valore.E ...

Grano khorasan KAMUT® - tanti benefici per dimagrire - stare in salute e una sorpresa : Il Gran Kamut è una tipologia ben specifica di Grano protetto da un brevetto e creato con una particolara lavorazione che ne garantisce diversi aspetti

3 caffè al giorno tolgono il medico di torno : una ricerca scientifica dimostra gli effetti benefici : Bere tre o quattro caffè al giorno dà più benefici che problemi fisici: ora la scienza lo dimostra. Uno studio condotto dalle università di Southampton ed Edinburgo collazionando circa 200 precedenti indagini, infatti, sostiene che concedersi fino a quattro caffè è efficace specialmente nel prevenire alcune tipologie di tumori, le malattie cardiocircolatorie, nel combattere il diabete, la demenza senile ...

Lamborghini - Una Huracan per il Papa - in beneficienza : Una Huracan per il Papa, naturalmente bianca e decorata con fregi gialli come i colori del Vaticano. Se il primo pensiero va alle varie Papamobili e alleventuale scomodità di una supercar per il Santo Padre, la Lamborghini chiarisce immediatamente che questo esemplare unico è destinato a trasformarsi in opere buone, ovvero a essere data in beneficienza. La Huracan consegnata a Papa Francesco alla presenza dei vertici della Casa Sant'Agata ...