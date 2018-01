HIGHLIGHTS Juve-Torino 2-0

Video Gol Juventus-Torino 2-0 Coppa Italia : HIGHLIGHTS e Tabellino 03-01-2018 : Risultato Finale Juventus-Torino 2-0, Cronaca e Video Gol Douglas Costa, Mandzukic Coppa Italia Quarti Finale (Tim Cup), 3 Gennaio 2018. La Juventus accede alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, sconfiggendo in maniera piuttosto netta, a dispetto del 2-0 sul campo, il Torino di Sinisa Mihajlovic che a metà secondo tempo è stato perfino allontanato dal campo per proteste a causa del mancato annullamento del gol ...

Verona Juventus 1-3 - Giornata 19 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Dopo tre panchine consecutive in campionato Allegri rilancia Dybala, che ripaga la fiducia con una prestazione che consente alla Juve di superare il Verona. L'articolo Verona Juventus 1-3, Giornata 19 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Verona-Juventus 1-3 : HIGHLIGHTS e Tabellino Serie A 30-12-2017 : Risultato Finale Hellas Verona-Juventus 1-3: Cronaca e Video Gol Matuidi, Caceres, Dybala Serie A 19^ Giornata 30 Dicembre 2017 Al Bentegodi un combattivo Hellas Verona ci prova ma alla fine viene sconfitto dalla superiorità devastante della Juventus per 1-3. I padroni di casa dominano per lunghi tratti di gara e riescono anche a trovare il vantaggio con Matuidi, ma non riescono a chiuderla; così nella ripresa arriva l’insperato ...

Juventus Roma 1-0 - Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : La Juve resta solo nella scia del Napoli e ricaccia indietro la Roma, ora a -7 dagli azzurri e a -6 dai bianconeri (ma con una partita da recuperare). L'articolo Juventus Roma 1-0, Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Juventus-Roma 1-0 : HIGHLIGHTS e Tabellino Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Juventus-Roma 1-0: Cronaca e Video Gol Benatia 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. Juventus-Roma finisce 1-0 per la squadra di casa. Nel posticipo della 18° giornata di Serie A, i bianconeri si impongono con un gol di misura che nasconde l’enorme differenza vista in campo tra le due squadre. La squadra di Allegri infatti è superiore in tutti i settori del campo dall’inizio alla fine della partita, eccezion ...