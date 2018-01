Ha perso la testa Scontro frontale fra Trump e il suo ex consigliere Bannon

Trump ha deciso che Steve Bannon “ha perso la testa” : Dopo aver letto che il suo ex capo stratega parla di "tradimento" a proposito degli incontri tra lo staff di Trump e i russi The post Trump ha deciso che Steve Bannon “ha perso la testa” appeared first on Il Post.

Russiagate - Trump : Bannon ha perso testa : 20.56 Steve Bannon "ha perso la testa". Così, in un comunicato, Trump parla del suo ex capo stratega dopo alcune anticipazioni di un libro. Secondo quanto riferito dal Guardian, in un libro sulla Casa Bianca Bannon avrebbe definito "sovversivo" e "antipatriottico" l'incontro tra il primogenito del presidente Usa e un gruppo di russi alla Trump Tower, durante la campagna elettorale.Bannon "non rappresenta" la mia base elettorale, dice ora ...

ANNA DAN/ La moglie di Gianni Morandi : "Tra noi è scoppiato qualcosa di particolare - ho perso la testa" : ANNA Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi? La confessione del cantante: "Tra noi è scoppiato qualcosa di particolare, mi fece perdere la testa".(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:42:00 GMT)

Biotestamento - Gentiloni : "Un passo avanti per la dignità delle persone" : "Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona". Questo il commento del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni , che su Twitter parla dell' ...

Biotestamento - Gentiloni : passo avanti per la dignità delle persone : "Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona". Questo il commento del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni che su twitter parla dell'approvazione ...

Cecilia Rodriguez - nuove critiche : ‘Hai perso la testa - ma conservane un po’ - la madre s’infuria : Cecilia Rodriguez, altre critiche: ‘Hai perso la testa, ma conservane un po’, la madre s’infuria E’ un periodo agrodolce per Cecilia Rodriguez: se da una parte sta vivendo un nuovo e ardente amore con Ignazio Moser, dall’altra è continuamente raggiunta dalle critiche. Tutto è cominciato quando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha deciso […] L'articolo Cecilia Rodriguez, nuove critiche: ...

Centinaia di persone stanno protestando per la decisione di Trump su Gerusalemme davanti all’ambasciata americana di Beirut - in Libano : Da stamattina, Centinaia di persone stanno protestando davanti all’ambasciata americana di Beirut, in Libano, contro la recente decisione del presidente statunitense Donald Trump di considerare Gerusalemme la capitale di Israele. Nei giorni scorsi c’erano già state diverse manifestazioni e scontri The post Centinaia di persone stanno protestando per la decisione di Trump su Gerusalemme davanti all’ambasciata americana di ...