: RT @gentilivero: Dopo le polemiche sulla presenza da #fazio , per il Pd anche il mancato stop ai #Vitalizi è colpa di #Grasso . E noi che… - tizianantonella : RT @gentilivero: Dopo le polemiche sulla presenza da #fazio , per il Pd anche il mancato stop ai #Vitalizi è colpa di #Grasso . E noi che… - LelloEsposito5 : RT @gentilivero: Dopo le polemiche sulla presenza da #fazio , per il Pd anche il mancato stop ai #Vitalizi è colpa di #Grasso . E noi che… - bettasanlazzaro : @Il_Polemista @carloalberto Se il Partito a guida Grasso presenterà sul punto una proposta sensata, credo possa ess… - 24680246 : @LibereUguali @pbersani @repubblica il sen Grasso deve rispettare i patti che aveva sottoscritto ..Stop il resto è… -

Il leader di Liberi e Ugualilancia il programma del suo partito, in un'intervista sul Corriere dell'Umbria. "Nel 2018 addio aie interventi sul mercato delper cerare opportunità, mettere fine alla precarietà e al.Risorse pubbliche, invece,dirottate su un programma di messa in sicurezza del territorio". Per colpa della crisi sono cresciute le disuguaglianze,dice, secondo il quale "per finanziare una riforma del welfare è necessaria una riforma progressiva del sistema fiscale".(Di mercoledì 3 gennaio 2018)