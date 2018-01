Gli Usa bloccano Alibaba | stop all' acquisizione di MoneyGram

Caso Materazzo - il fratello preso in Spagna : è accusato di omicidio. Lavorava in un bar di SiviGlia. «Sì - sono io». E s'è fatto arrestare : Svolta sul Caso di Vittorio Materazzo, l'ingegnere 51enne ucciso a coltellate sotto la propria abitazione in viale Maria Cristina di Savoia il 28 novembre del 2016. Il fratello Luca, accusato di...

Papa : 'Il presuntuoso è incapace di ricevere perdono. Bisogna saper riconoscere Gli sbaGli e chiedere scusa' : Il Pontefice ha fatto ingresso dalla porta posteriore della Sala Nervi, accolto da un'ovazione dei circa settemila pellegrini presenti, provenienti da tutto il mondo, e percorre la corsia centrale ...

Caso Materazzo - il fratello preso in Spagna : è accusato di omicidio. Lavorava in un bar di SiviGlia : Svolta sul Caso di Vittorio Materazzo, l'ingegnere 51enne ucciso a coltellate sotto la propria abitazione in viale Maria Cristina di Savoia il 28 novembre del 2016. Il fratello Luca, accusato di...

MoneyGram - Gli Usa bloccano l'acquisizione da parte di Alibaba : L'Authority degli Stati Unti si è opposta all'acquisizione di MoneyGram, operatore statunitense specializzato in trasferimenti di denaro, da parte della cinese Ant Financial, società affiliata di Alibaba. In una dichiarazione congiunta i due gruppi hanno annunciato di rinunciare all'operazione da 1,2 miliardi di dollari "per mancanza dell'approvazione richiesta dalla commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti", ...

Incidenti aerei in diminuzione neGli Usa : per Trump è merito suo : Il numero di Incidenti aerei negli Stati Uniti è in costante diminuzione e secondo il presidente Trump è merito suo: “Da quando sono arrivato alla Casa Bianca sono stato molto severo riguardo ai voli commerciali. Buone notizie, nel 2017 non ci sono stati morti, l’anno migliore e più sicuro mai registrato,” ha scritto su Twitter. L’affermazione segue i risultati di due studi pubblicati da una società di consulenza olandese ...

Gerusalemme - Trump : taGlio fondi Palestina se rifiuta negoziati pace : Donald Trump ha sospeso per quest'anno i finanziamenti al Pakistan per via del suo scarso impegno nella lotta al terrorismo. Ma non solo, ora minaccia di tagliare i fondi anche ai palestinesi che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende i dati daGli Usa (3 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta un'altra giornata in cui si prevedono bassi volumi. In agenda pochi dati europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:33:00 GMT)

Ict : Netflix - testa a testa con la pay tv neGli Usa : Roma, 02 gen 12:13 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Il livello di penetrazione dei servizi di video streaming e pay tv tradizionale fra gli internatuti americani è sempre più simile. E' quanto... (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata

Ict : Netflix - testa a testa con la pay tv neGli Usa (2) : Roma, 02 gen 12:13 - (Agenzia Nova/Key4biz) - La ricerca di Pwc ha inoltre messo in luce che gli utenti cominciano a sentirsi subissati dal crescente numero di piattaforme di video streaming... (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata

Iran : 9 morti nelle proteste della notte. Usa chiedono ConsiGlio di sicurezza Onu. Telefonata Rouhani-Macron : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far 'conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction'. Intanto ha convocato l'...

STERMINA LA FAMIGliA A CAPODANNO/ Usa - 16enne uccide i genitori e la sorella con un fucile d'assalto : STERMINA la FAMIGLIA a CAPODANNO: una storia di distruzione arriva dal New Jersey, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso i genitori e la sorella con un fucile d'assalto. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer trascina la Svizzera - sfida per la finale con Gli USA : Nella pazza giornata della 30a edizione della Hopman Cup, che ha visto il ritorno in campo del mitico Pat Cash, la costante del torneo resta Roger Federer, che continua a mietere successi in coppia con la connazionale Belinda Bencic. Nell’ultima sfida del girone gli elvetici si giocheranno il passaggio in finale con gli USA, che però dovranno fare i conti con le condizioni fisiche di Jack Sock. Nel primo incontro di giornata il forfait ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti Gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio, che si è svolto a Firenze a fine novembre, non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...